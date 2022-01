Voorzitter Snijders van Veiligheidsregio IJsselland aan Kamer: "Zo kunnen we corona beheersbaar maken"

"De routekaarten zoals die zijn ontworpen door de cultuursector en de horeca zijn de manier waarop corona beheersbaar gemaakt kan worden." Dat zei burgemeester Peter Snijders vandaag, na de vergadering van de elf burgemeesters die vertegenwoordigd zijn in de Veiligheidsregio IJsselland. Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio, deed een beroep op de Tweede Kamer waar morgen gedebatteerd wordt over het coronabeleid: "Kijk naar die routekaarten."

De burgemeesters van de elf gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland hadden vandaag hun reguliere overleg. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de protestactie Kapsalon Theater, die in veel gemeenten niet door mocht gaan of voortijdig werd afgebroken. De Zwolse burgemeester sprak na afloop van de bijeenkomst vooral verbindende teksten.

Opluchting

"Mensen in deze regio zijn van goede wil maar men snapt het niet meer. Of ze vragen zich af wat we nu gaan doen. Volgens Snijder merken de burgemeesters in IJsselland dat er ook sprake is van opluchting onder de inwoners, na de meest recente versoepelingen door het kabinet. "Alle gemeenten kennen weerstand."

De mensen zijn het zat, het is een bekend beeld. Zaterdag in Zwolle nog geïllustreerd door horecaondernemers die tijdens hun protest drie uur langer dan afgesproken openbleven. In plaats van te sluiten om vijf uur 's middags bleven ze tot acht uur 's avonds open.

"Natuurlijk, er zijn nog volop besmettingen maar mensen worden minder ziek en hoeven niet meer naar het ziekenhuis", aldus Snijders. "Nu moeten we weer terug naar twee jaar geleden. Hoe doen we dat samen? Hoe kunnen we samen uit deze crisis komen? Corona blijft bij ons, dat is het uitgangspunt., Maar je kunt best kijken hoe we dat anders gaan aanvliegen zodat we aan het einde niet meer tegenover elkaar komen te staan in de handhaving."

Einde van de tunnel

Woorden waar mensen wellicht hoop uit kunnen putten. Komt er dan licht aan het einde van de tunnel? "De theaters hebben net als het grote deel van de horeca bewezen dat ze het veilig kunnen organiseren. Laten we daar dan naar kijken."

Afgaand op de woorden van Snijder hebben horeca en cultuur in IJsselland volop steun van de gemeenten. "Laten we samen een routekaart maken om te kijken hoe we hier uit komen, samen met horeca en cultuur. Dat steunen wij als elf burgemeesters van IJsselland. Dat hebben we de afgelopen week gedaan en dat zullen we ook de komende weken blijven doen. We hopen dat die routekaart snel in werking kan treden."

Samen

De burgemeester richtte zich ook tot het Tweede Kamer, waar morgen wordt gedebatteerd over het coronabeleid. "Kijk oprecht naar de routekaarten van die sectoren want dat is de manier waarop we samen corona beheersbaar maken."