FC Twente uitgeschakeld in KNVB Beker na terechte nederlaag tegen AZ

FC Twente is er niet in geslaagd de kwartfinales van de KNVB Beker te bereiken. De ploeg van trainer Ron Jans legde een povere wedstrijd op de mat en werd terecht uitgeschakeld: 1-2.

Jans had het over een fifty-fifty wedstrijd en vond dat er geen favoriet was, maar de oefenmeester van FC Twente zal zich in de rust nog wel eens flink achter de oren hebben gekrabd. AZ was oppermachtig in De Grolsch Veste en liet de thuisploeg alle hoeken van het veld zien. AZ drukte het overwicht aanvankelijk ook uit in de score, maar FC Twente had het grote geluk dat er geen VAR was in Enschede. Een doelpunt van Jesper Karlsson werd onterecht afgekeurd.

Ugalde

Dat het anders moest, had ook Jans gezien in de eerste 45 minuten. De trainer greep in de theepauze vervolgens rigoureus in. Ugalde, Pleguezuelo en Rots vervingen Hilgers, Vlap en Misidjan. En zoals wel vaker als dit seizoen was het wederom goudhaantje Ugalde die het nodige teweeg bracht. De Costa Ricaanse discipel van Luis Suárez zette op zijn kenmerkende wijze de doelman van de tegenstander onder druk. Met succes: Vindahl Jensen ging gruwelijk in de fout en werkte Ugalde vervolgens naar het gras. Gözübüyük kon niet anders dan de bal op de stip leggen. Het cadeautje werd vervolgens vakkundig uitgepakt door topschutter Van Wolfswinkel, die FC Twente geheel tegen de verhoudingen op 1-0 zette.

Voorsprong AZ

FC Twente was na een uur voetbal zelfs dicht bij de 2-0, maar Rots zag zijn poging eindigen op de paal. Het was echter AZ dat kort daarna op gelijke hoogte kwam. Een harde voorzet van Midtsjø werd door Pleguezuelo achter zijn eigen doelman Unnerstall geweerkt: 1-1. De wedstrijd bloedde vervolgens een beetje dood en het leek af te stevenen op een verlenging in Enschede. Maar dat was buiten Pavlidis gerekend. Met een laag en hard schot in de verre hoek zorgde hij ervoor dat Unnerstall voor de tweede keer deze avond werd gepasseerd.

FC Twente probeerde in de slotfase nog een extra halfuur uit het vuur te slepen. Pleguezuelo had zijn fout enkele minuten voor het laatste fluitsignaal volledig goed kunnen maken. Vanuit kansrijke positie kopte hij echter over het doel van Vindahl Jensen. FC Twente slaagde er in de resterende minuten niet meer in de 2-2 op het scorebord te zetten, waardoor de achtste finales van de KNVB Beker het eindstation zijn voor de Tukkers.

FC Twente - AZ 1-2

1-0 Van Wolfswinkel (48/pen)

1-1 Pleguezuelo (64/e.d.)

1-2 Pavlidis (82)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Sadilek

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Hilgers (Pleguezuelo/46), Pröpper, Smal; Bosch, Vlap (Ugalde/46), Sadílek; Misidjan (Rots/46), Van Wolfswinkel, Limnios (Cerny/85)

AZ: Vindahl; Witry, Evjen (Reijnders/85), Beukema, Wijndal; Midtsjø, Clasie, De Wit; Sugawara, Pavlidis, Karlsson

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de achtste finales van de KNVB Beker.