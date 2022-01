Provincie reageert op PAS-uitspraak: "Raad van State geeft boeren nog meer onzekerheid"

"Deze uitspraak van de Raad van State geeft agrarische ondernemers en hun gezinnen nog meer onzekerheid vanwege de PAS-melding die ze in het verleden hebben gedaan", zegt Ten Bolscher. "De betreffende ondernemers hebben in het verleden ter goeder trouw gehandeld en volgens de toen geldende regelgeving keurig een melding gedaan."

In het verleden konden ondernemers volstaan met een zogeheten PAS-melding voor bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe stal of uitbreiding van het bedrijf als dat een kleine toename van de stikstof-uitstoot als gevolg had. In mei 2019 veegde de Raad van State deze zogeheten PAS-meldingen van tafel en kwamen alleen in Overijssel al vierhonderd bedrijven in grote onzekerheid over hun toekomst. Driehonderd van deze bedrijven zijn boerenbedrijven.

"Door de uitspraak van de Raad van State, destijds, is deze PAS-melding niet meer geldig". verduidelijkt Ten Bolscher. "Een ondernemer die bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfsruimte of uitbreiding al heeft gerealiseerd, heeft daardoor voor dat deel dus geen vergunning meer."

Belofte

Ten Bolscher wijst op de belofte van de minister om met een oplossing te komen voor het legaliseren van deze PAS-melders. "Dat is ook wettelijk vastgelegd. We vertrouwen erop dat de belofte ook nagekomen wordt", aldus Ten Bolscher.

Het is ook de reden waarom de provincie Overijssel de minister altijd gesteund heeft bij het verdedigen van de privacy van de PAS-melders.

Snel beschikbare stikstofruimte

"Als provincie zijn we in het belang van onze ondernemers en hun gezinnen bereid om mee te denken bij het vinden van een spoedige oplossing om over te kunnen gaan tot legalisering." Ten Bolscher denkt dan bijvoorbeeld aan het inzetten op het verwerven van stikstofruimte die snel beschikbaar kan komen. "Deze ruimte zouden we dan kunnen benutten voor de legalisatie van de PAS-melders in Overijssel. Voorwaarde is dat we met de minister heldere afspraken kunnen maken dat we deze ruimte op een later moment weer terugkrijgen uit de beschikbare ruimte van het Rijk."