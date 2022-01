Onnodige bekeruitschakeling PEC Zwolle op bezoek bij NAC Breda

Schreuder: "Dit was totaal onnodig, we hadden genoeg mogelijkheden"

PEC Zwolle ligt uit het bekertoernooi. Op bezoek bij NAC Breda had de ploeg van trainer Dick Schreuder voldoende kansen om de wedstrijd al lang en breed naar zich toe te trekken, maar daar slaagde PEC niet in. Vlak voor het einde kreeg de rode lantaarndrager de deksel op de neus: NAC zegevierde met 2-1.

Dat PEC voor het eerst in vier jaar weer eens de kwartfinale van het bekertoernooi wilde halen was te zien in de openingsfase. De hekkensluiter van Eredivisie ontdeed zich in eerdere rondes vrij eenvoudig van eerste divisionisten De Graafschap (4-1) en MVV (4-0). En ook tegen de nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie was de start uitmuntend. PEC kwam al na vijf minuten op voorsprong in Breda. Reijnders brak door op de rechterflank en vond de doorgelopen Saymak, die het leer vervolgens in de verre hoek achter Olij plaatste.

Druistige Kastaneer

Lang kon PEC echter niet genieten van de marge van één. De Wit zette de defensieve deur wagenwijd open en gaf Haye vrij baan richting het doel van Lamprou. De smaakmaker van NAC was niet zelfzuchtig en vond collega Bannis. De huurling van Feyenoord tikte vervolgens simpel binnen. Dat PEC er vervolgens niet voor zorgde dat het met een voorsprong aan de thee ging, mocht het zichzelf volledig aanrekenen. Kastaneer kreeg levensgrote mogelijkheden, maar de druistige aanvaller liet ze onbenut.

Kans Bannis

PEC had het betere van het spel, maar verzuimde dit te vertalen naar het scorebord. De Zwollenaren hadden het geluk dat Bannis kort na de rust ook niet zo scherp was als in het eerste bedrijf. De spits kreeg een niet te missen kans, maar wist deze op wonderbaarlijke wijze toch om zeep te helpen. Hij schoot over. Dat PEC even later Strieder uit zag vallen, kwam het spel niet ten goede. Schreuder probeerde wat te forceren en bracht verse krachten binnen de lijn. Naast Clement, Redan en Tedic, maakte Van Wermeskerken zijn rentree na bijna een jaar blessureleed.

Eeuwenoude voetbalwet

Aan de kansen die het elftal van Schreuder vervolgens kreeg lag het zeker niet. Zo schoof Tedic de bal vlak na zijn invalbeurt langs de verkeerde kant van de paal en zag Reijnders zijn schot van de doellijn gehaald worden door NAC-verdediger Malone. En zoals wel vaker komt dan een eeuwenoude voetbalwet om de hoek kijken. PEC kreeg de rekening gepresenteerd voor een avond kansen missen en moest lijdzaam toezien hoe De Rooij NAC tien minuten voor het einde naar de laatste acht van de KNVB Beker schoot.

NAC Breda - PEC Zwolle 2-1

0-1 Saymak (5)

1-1 Bannis (12)

2-1 De Rooij (84)



Arbiter: Higler

Geel: Darfalou, Redan, Voet

NAC Breda: Olij; Rutten (Velanas/76), Malone, Adiléhou, Bakker; Haye, Kotzebue (Antonia/65), Agougil (Cagro/58); Van Schuppen (Ligeon/76), De Rooij, Bannis

PEC Zwolle: Lamprou; Van Polen, Nakayama, Voet (Adzic/87); Reijnders, Van den Belt, Saymak (Van Wermeskerken/67), Strieder (Clement/54), De Wit; Kastaneer (Redan/66), Darfalou (Tedic/66)

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de achtste finales van de KNVB Beker.