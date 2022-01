NAM trekt veelbesproken vergunningsaanvraag in en gaat met filters werken

Vanaf het moment dat de Tweede Kamer op 16 december in meerderheid de Twentse afvalwaterinjectie stil wilde leggen, moest de NAM op eieren lopen. De minister van Economische Zaken heeft tot nu toe geen gehoor gegeven aan die oproep van de Kamer omdat hij vindt dat de NAM zich netjes aan de vergunning houdt. Dat zei toenmalig minister Stef Blok kort voor het kerstreces.

Op 24 december legde de Nederlandse Aardolie Maatschappij de oliewinning zelf stil. Uit pure noodzaak.

Want de toezichthouder had het bedrijf al in oktober 2021 opgedragen om de overschrijdingen van de vergunning vóór 1 januari op te lossen en omdat het de NAM niet lukte, zat er niets anders op.

Regelmatig vergunningsnormen overschreden

Uit de jaarrapportages van het oliebedrijf blijkt dat al zeker sinds 2014 regelmatig de maximale normen voor een aantal giftige stoffen in het afvalwater werden overschreden. Dat was nooit een reden om de Drentse oliewinning, en daarmee de Twentse afvalwaterinjectie stil te leggen maar nu kon de NAM niet anders. Het zou de Tweede Kamer munitie in handen geven om de minister alsnog te dwingen om de afvalwaterinjectie te stoppen.

Geoloog bij de NAM en projectleider van de oliewinning Vincent van Engelen: "Vroeger kwamen gedoogsituaties wel voor maar dat is niet meer van deze tijd. Het is een politiek gevoelig onderwerp en ook al rijd je maar 1 kilometer te hard op de snelweg, het blijft formeel een overtreding."

Stilleggen van de oliewinning kost het bedrijf dagelijks enkele tonnen aan inkomsten. De NAM is er dus op gebrand om de oliewinning snel weer op te kunnen starten. Daarom zou het handiger zijn als de maximale normen in de vergunning verhoogd zouden worden. Door voortaan alleen uit te gaan van gemiddelde waarden, komt het totaal minder of niet meer boven het maximum uit.

Een aanvraag om de vergunning te wijzigen leidde echter tot zoveel reacties dat het lijkt of de NAM nu eieren voor haar geld kiest.

Giftige stoffen filteren

Vanmiddag heeft het bedrijf de vergunningsaanvraag daarom ingetrokken.

Woordvoerder Hein Dek: "De NAM werkt aan een technische oplossing om de tolueen gehaltes onder de vergunde waarde te houden. We plaatsen daarom binnen enkele weken filters in Schoonebeek om dit te testen. De NAM trekt daarom de recent ingediende vergunningsaanvraag terug."

Het bedrijf hoopt de giftige en vluchtige stof tolueen in opslagtanks te kunnen verdampen en af te vangen. Op die manier kan het afvalwater binnen de vergunningsnormen alsnog naar Twente worden gevoerd om daar in lege oude gasvelden geïnjecteerd te worden. Als het de NAM dit lukt, is een wijziging van de vergunning niet nodig.

Hein Dek: "Deze aanvraag is niet meer nodig omdat inmiddels een contract met een zuiveringsbedrijf is afgesloten voor deze testopstelling. Op basis van de resultaten van deze test zullen we bekijken of toekomstige vergunningaanpassingen alsnog nodig zijn."

Met name de Kamerleden Pieter Omtzigt, Agnes Mulder (CDA) en Suzanne Kröger (GL) stelden vandaag een aantal zeer kritische vragen. Het lijkt erop dat de NAM geschrokken is van alle ophef.

Ook Overijssels gedeputeerde Gert Harm Bolscher was kritisch op de vergunningsaanvraag. "Er is niks ter inzage gelegd, er is geen adviesaanvraag gedaan bij de provincie en er is ons helemaal niks bekend over de plannen", aldus de gedeputeerde. "De provincie kan er niets mee, belanghebbende omwonenden kunnen niets, kortom dit kan gewoon niet zo."

Protestbord van de stichting Stop Afvalwater Twente (Foto: RTV Oost, Raymond Punt)

Stop Afvalwater Twente

Bij de stichting Stop Afvalwater Twente zagen ze deze wending niet aankomen. "Je zou verwachten van zo'n miljardenbedrijf, dat ze juist dit soort zaakjes goed voorbereiden", reageert voorzitter Freddy Mensink.

Net als anderen in de gemeente Dinkelland vond Mensink de vergunningsaanvraag al een hele slinkse manier om de vergunning op te rekken. Het vertrouwen is in de afgelopen jaren tot ver onder zeeniveau geslonken. Het is dus te verwachten dat Stop Afvalwater Twente direct nieuwe bedenkingen heeft nu de NAM een andere werkwijze aankondigt.

"Zo kun je overal weer een verklaring voor geven", zegt Mensink. "Filters? Gaan ze die vluchtige stoffen nu 'wegblazen' de wijde wereld in? Is dat hoe de NAM milieuneutraal probeert te worden?"