Kastaneer schuldbewust: "Daar lig ik straks nog wel even wakker van"

"Die twee grote kansen had ik erin moeten schieten. Ik schoot 'm twee keer laag, terwijl de bal hoog had gemoeten. Dat deed ik niet en dan verliezen we ook nog met 2-1. Dan sta ik hier uiteraard met een zuur gevoel. Dit is gewoon kut", klinkt het na afloop schuldbewust uit de mond van Kastaneer.

Hatelijke nul

Kastaneer heeft dit seizoen nog altijd het net niet weten te vinden. "Iedereen is ermee bezig dat ik van die hatelijke nul af wil komen. Als je dan twee van zulke kansen mist, dan lig je straks nog wel even wakker. Ik kom wel in de scoringspositie, maar het wordt tijd dat die ballen er dan ook een keer ingaan. Maar uiteindelijk zal ik worden beloond", vervolgt hij.

Focus op competitie

Door de bekeruitschakeling kan het vizier bij PEC volledig op de Eredivisie. De club uit de provinciehoofdstad moet hopen op een wonder, wil het handhaving bewerkstelligen. "We hadden die kwartfinale uiteraard heel graag gehaald, maar dat is vandaag helaas niet gelukt. Nu kan de focus wel vol op de competitie, want het belangrijkste is dat we erin blijven", aldus Kastaneer.