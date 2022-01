Jans duidelijk: "AZ was gewoon beter en heeft verdiend gewonnen"

"Deze nederlaag was verdiend, vooral in de eerste helft", steekt Jans van wal. "Na de rust was het wat meer een wedstrijd. We wilden wel anders, maar in de eerste helft konden we eigenlijk alleen maar tegenhouden. AZ was gewoon beter dan Twente."

Cadeautjes afdwingen

Toch was het FC Twente dat de leiding nam, na een blunder van AZ-doelman Vindahl Jensen. "Daar zijn we goed in hè, om cadeautjes af te dwingen. Al was het ook een behoorlijke fout van de keeper. Dat was de fase dat we een ronde verder hadden kunnen komen in de beker, want niet zo heel lang daarna schoot Daan Rots op de binnenkant van de paal. Maar over negentig minuten is het hartstikke duidelijk dat AZ gewoon verdiend heeft gewonnen."

Vechtmachine

Desondanks neemt Jans zijn team weinig kwalijk. De oefenmeester vindt dat zijn ploeg opnieuw heeft laten zien een vechtmachine te zijn. "Ik hoef bij de jongens bijna nooit het knopje om te draaien zodat ze gaan lopen. Ze werken allemaal keihard. Dat is ook de kracht van dit team", aldus Jans.