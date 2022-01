Tijl en Thije doen wetenschappelijk onderzoek: in welke kleding zwem je het snelst?

Tijl Stegeman en Thije Rijnders zitten in de zogeheten 'flexklas' van De Springplank. "Ze hebben in het basisprogramma op school tijd over, omdat ze snel door de lesstof kunnen. Daardoor is er tijd om extra verdiepende opdrachten met ze te doen", legt leerkracht Marita Klijn Velderman uit.

Veldwerk

"Ze hebben nu geleerd om een wetenschappelijk onderzoekje op te zetten", vervolgt ze. "Dus met onderzoeksvragen, ze hebben geleerd wat een hypothese is en zo lopen ze alle stappen door. Ze doen nu hun veldwerk."

In zomer- en winterkleding

Het veldwerk vindt plaats in zwembad Tijenraan in Raalte. Ongeveer veertig leerlingen uit de groepen 7 en 8 zwemmen allemaal twee baantjes. Eén in zomerkleding of winterkleding én een in zwemkleding.

"Met de stopwatch gaan we alle jongens en meiden opmeten. Hoe lang ze over een baantje van 25 meter doen", legt Tijl uit.

Thije uit groep 7 (links) en Tijl uit groep 8(rechts) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

"En dat dan in verschillende kleding," vertelt Thije. "De tijden schrijven we op het bord."

Tijl doet zijn onderzoekshypothese uit de doeken: "Ik gok dat de zwembroek sneller is, omdat je daarin makkelijker door het water glijdt. " Thije denkt dat je in zomerkleding sneller zwemt dan in winterkleding. "Omdat je dan minder aan hebt, maar je weet het natuurlijk niet zeker en daarom gaan we het testen."

Na ongeveer een uurtje zwemmen zit het veldwerk van de twee jongens erop. Met de meetresultaten moeten ze vervolgens in de klas weer aan de slag. Daar berekenen ze gemiddelden. "Het lastigste wordt straks om een conclusie te trekken en antwoord te geven op hun onderzoeksvraag", voorspelt docent Klijn Velderman.