Excuses van en een tik over de vingers voor wethouder Raalte na onrust bij sociaal werkbedrijf

Een kritische gemeenteraad accepteerde de excuses van Van Loevezijn, hoewel enkele leden van de oppositie liever afscheid van de wethouder hadden genomen. Oppositiepartijen Lokaal Alternatief en PvdA riepen de wethouder op om de eer aan zichzelf te houden. “Het is onthutsend, als ik alle documenten en gesprekken op me in laat werken”, zei Lokaal Alternatief-raadslid Egbert den Daas. “Er is gesold met mensen.”

'Al bijna twee jaar is er een soort van veenbrand gaande'

Ben Nijboer van Burgerbelangen Raalte vatte de fouten in het dossier samen: “Het informeren, de wijze van sturing, de houding van de wethouder. Al bijna twee jaar is er een soort van veenbrand gaande.”

Vanuit de oppositie werd een motie van wantrouwen tegen Van Loevezijn ingediend. Die kreeg geen steun vanuit oppositiepartijen Gemeentebelangen, CDA en VVD. De coalitiepartijen wilden wel een signaal over de gang van zaken aan de wethouder afgeven. Daarom dienden zij een motie van afkeuring in. Die werd met door de volledige gemeenteraad aangenomen.

Het grootste deel van de gemeenteraadsleden accepteerde de excuses van de wethouder. “Het is vooral spijtig voor de medewerkers”, stelde Irene Weertman van Gemeentebelangen over de onzekere situatie waarin zij belandden. “Er is sprake van weinig zelfreflectie.”

'Hoeveel kun je fout laten lopen bij deze doelgroep?'

“Dit kan echt niet. Hoeveel kun je fout laten lopen bij deze doelgroep?” vroeg Ralph Mulders van GroenLinks zich hardop af. Alexander Kreule van de VVD wilde vooral graag weten hoe de wethouder zelf op zijn handelen terugkeek. “Dit is bij lange na niet goed gegaan.”

D66’er Peter Moorman stelde vooral vraagtekens bij de informatievoorziening door de wethouder en vroeg zich ook hardop af of de gemeenteraad niet scherper had moeten zijn op de situatie die ontstond.

De Productie in Raalte (Foto: RTV Oost )

Dubbele pet

De problemen bij het sociaal werkbedrijf begonnen in 2020. Twee wethouders (Jacques van Loevezijn en Frank Niens) zaten sinds de oprichting in 2016 in het bestuur van De Productie.

De wethouders vonden de ‘dubbele pet’ die ze hadden als bedrijfsmatig én politiek bestuurder onhandig. Een onderzoek naar een nieuwe bestuursvorm voor het sociaal werkbedrijf werd door een onderzoeksbureau uitgevoerd.

Uiteindelijk wordt gekozen voor een nieuw bestuur: drie ambtenaren van de gemeente treden aan, de twee wethouders treden terug uit het sociaal werkbedrijf.

Tussen het nieuwe bestuur en interim-directeur Leo Koopal (die al bijna vijf jaar voor het bedrijf werkt) ontstaat discussie. De tijdelijke directeur ziet geen heil in de nieuwe koers van het werkbedrijf als het nieuwe bestuur besluit om de sectoren ‘groen’ en ‘detachering’ onder te brengen bij de gemeente.

'Medewerkers hoeven zich geen zorgen te maken'

“Een sterfhuisconstructie”, noemde Koopal het. Het nieuwe bestuur maakt melding van een stroeve samenwerking tussen interim-directeur en hem bij de wethouder. Rond de zomer van 2021 krijg hij te horen dat hij op 1 januari moet vertrekken.

Medewerkers van De Productie begrijpen niks van het besluit. Ze besluiten een brief naar de gemeenteraad te sturen en hun zorgen te uiten. Ze vrezen voor het voortbestaan van hun veilige werkplek.

Omdat interim-directeur Koopal weigert mee te werken aan ‘een warme overdracht’ (schrijft de gemeente in een persbericht), wordt hij op 9 december op staande voet ontslagen. “Het belang van De Productie als beschermde werkomgeving staat voorop. De medewerkers bij De Productie hoeven zich geen zorgen te maken over hun baan of over de toekomst van De Productie”, schrijft de gemeente Raalte in dat persbericht.

Verschillende gesprekken tussen wethouders, teamleiders en de ondernemingsraad van De Productie volgen. Toch blijft er, ondanks alle beloftes over het voortbestaan, onrust bestaan op de werkvloer.

Geen brede steun voor motie van wantrouwen

In december worden gemeenteraadsleden tijdens een besloten bijeenkomst bijgepraat over de ontstane situatie. Tijdens dat gesprek wordt niet door wethouder Van Loevezijn verteld dat één van de nieuwe bestuurders sinds deze zomer is teruggetreden, omdat een aantal medewerkers de vrouw niet vertrouwden. Dat bleek vorige week tijdens het rond-de-tafel-gesprek van de Raalter gemeenteraad over dit onderwerp.

Toen de kwestie voor het eerst werd besproken in de Raalter gemeenteraad, had wethouder Van Loevezijn het bij tijd en wijle erg lastig om antwoorden te geven op de verschillende vragen vanuit de gemeenteraad. Overigens droeg hij dit dossier recentelijk over aan collega-wethouder Gerria Toeter, omdat hij niet verwachtte dat hij de zaak zelf nog vlot kon trekken.

Afgelopen donderdag was de beurt aan de gemeenteraad om een politiek oordeel over de kwestie te vellen en of dat oordeel consequenties had voor de positie van de wethouder. Hoewel een enkel raadslid de wethouder liever zag vertrekken, kreeg een motie van wantrouwen geen steun van een meerderheid van de gemeenteraad. Wel haalde een motie van afkeuring een meerderheid.