Han (69) 'de marterman' is dood: zijn zelfopgedane kennis over marters maakte hem landelijk bekend

Han Brinkcate kon genieten van alles wat met de natuur te maken heeft, maar had vooral één grote specialiteit: de marter. De 'marterfluisteraar' overleed op 69-jarige leeftijd in zijn woonplaats Delden.

Brinkcate was zo op het eerste gezicht iemand van het kaliber ruwe bolster, blanke pit. Bert van Losser, programmamaker van RTV Oost, kende Brinkcate nog uit de tijd dat hij voor de lokale omroep van Delden werkte en regelmatig met hem te maken kreeg. Aanvankelijk vond hij die Brinkcate er wat ruig uitzien, vertelde Van Losser toen hij in het RTV Oost-ochtendprogramma Goeiemorgen Overijssel aandacht besteedde aan het overlijden van de Deldenaar. "Maar zodra Han begon te lachen, wist je meteen met wie je te maken had."

Geen vlieg kwaad

Zilvergrijs haar, wat nonchalant in model. Een oorringetje. Met tegelijk een innemende lach, die boekdelen sprak. Brinkcate was iemand die geen vlieg kwaad deed. Behalve marters dan. Want hij wist als geen ander hoe je die het leven zuur kon maken.

De beestjes zijn volgens de Nederlandse natuurwetten beschermd en je mag ze dus geen haar krenken. Terwijl met name steenmarters een groot probleem vormen. Omdat ze huizen binnendringen en omdat ze schade aanrichten aan auto's. Naar verluidt zijn ze vooral dol op kabels omdat daar vismeel of visolie in zit verwerkt. Een ware delicatesse voor de marter.

Landelijk bekend

Han 'de marterman' genoot landelijke bekendheid om zijn expertise. In 2014 riep Heracles zijn hulp in toen de club werd geplaagd door een marter die zich in het stadion had verschanst. Het leverde Brinkcate gratis tv-reclame op.

Ook bij RTV Oost vertelde de 'marterfluisteraar' meermaals hoe de marter kan worden verjaagd. Behalve dat doden bij wet strafbaar is, stuitte het Brinkcate als natuurliefhebber pur sang tegen de borst. Vandaar dat hij zijn expertise aanbood aan iedereen die vanwege de marter met de handen in het haar zat.

Hoe vaak hij werd gebeld voor advies? "Zo'n honderd keer per week." Brinkcate noemde zichzelf steenmarterdeskundige. Die het metier overigens in de praktijk had geleerd. "Er is geen opleiding of cursus voor", zei hij daar zelf over.

Dé oplossing

Afgelopen zomer deed hij bij RTV Oost nog weer eens uit de doeken wat voor autobezitters dé remedie is tegen de steenmarter. Een speciale spray, een apparaatje dat een hoge toon produceert dat voor de mens niet waarneembaar is? Het helpt volgens Brinkcate niets. "En stop alsjeblieft met het ophangen van wc-blokjes onder de motorkap. Veel garages adviseren dat. Maar het is zelfs gevaarlijk. Door opspattend regenwater kunnen gevaarlijke dampen die normaal in de wc-pot blijven hangen de cabine binnenkomen. De bestuurder kan zelfs onwel worden."

De oplossing? Heel simpel, aldus Brinkcate: een stuk gaas. "Je maakt van panlatten een frame. Daar span je gewoon volièregaas op en dat leg je onder de auto. Marters hebben een enorme hekel aan dat wiebelende gaas en blijven weg."

Kwakkelende gezondheid

Brinkcate was immer de vriendelijkheid zelve. Behalve wanneer de natuur in het geding was. Dan kon hij zich daar enorm over opwinden. En schreef hij in ingezonden brieven zijn ergernissen van zich af.

Brinkcate tobde al jaren met zijn gezondheid. Afgelopen zondag overleed hij, op 69-jarige leeftijd. Zijn familie heeft zijn overlijden bekendgemaakt via Hans eigen website. De website die Brinkcate jarenlang gebruikte om mensen die kampen met een marterplaag van gratis tips te voorzien. Het is illustratief voor zijn persoonlijkheid.