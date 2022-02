Dit is het 25ste gedicht voor vermoorde Maaike Kuiper uit Hengelo

Ouders Paul (80) en Ina (76) Kuiper vertelden de afgelopen dagen bij RTV Oost uitgebreid over het verlies van hun dochter. En hoe ze de kwart eeuw die daarop volgde hebben beleefd. Dat ze uiteraard verdrietig zijn om het verlies van Maaike, maar dat ze tegelijk de 24 jaren koesteren dat ze haar wél in hun midden hadden.

'Carnavalsmoord'

Maaike werd op 6 februari 1997 door een gokverslaafde buurman om het leven gebracht. Ze zou die avond naar het carnaval gaan op de school waar ze stage liep. Maar omdat de anders zo punctuele studente niet op de afgesproken verzamelplek verscheen, kregen haar collega's argwaan. Het was vader Paul die die avond, even voor middernacht, zijn omgebrachte dochter vond. Liggend op de bank, al verkleed voor carnaval. Reden waarom het misdrijf in de media al snel de 'carnavalsmoord' werd genoemd.

Literaire aubade

Sindsdien maakt gepensioneerd schoolmeester Kuiper ieder jaar een gedicht, dat hij te midden van de rouwadvertenties laat afdrukken in de regionale krant Dagblad Tubantia en het landelijke ochtenddagblad Trouw. Voor dit jaar heeft Kuiper de primeur van het gedicht gereserveerd voor HeArtpool. Deze Hengelose kunststichting nam het initiatief om Kuipers 24 eerdere gedichten de afgelopen maanden tentoon te stellen op sokkels rond de Lambertusbasiliek in hartje Hengelo.

Het waren Maaikes ouders die vanochtend dit gedicht onthulden. Kuiper over de literaire aubade aan zijn vermoorde dochter. "Het eerste gedicht was één regel. Daarna heb ik gevarieerd. Het kunnen er twee zijn, vier, of meer. Of in sonnet-vorm. Voor dit jaar heb ik gekozen voor een haiku."

"Vijfentwintig jaar

een gitzwart jubileum

was je er nog maar"

Kuiper laat weten dat hij ook na dit 'jubileumjaar' blijft doorgaan met een jaarlijks gedicht voor Maaike. "Pas als mensen geen gedicht voor Maaike meer van mij zien, dan weten ze dat er met mij wat aan de hand is."