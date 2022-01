Snotterende studenten staan voor dilemma: tentamen maken of thuisblijven?

De Universiteit Twente heeft een procedure voor studenten die door corona een tentamen missen. Zij moeten een formulier uploaden met bewijs van een 'corona-gerelateerde afwezigheid'. Geldig bewijs is bijvoorbeeld een positieve GGD-test of een melding in de CoronaMelder-app dat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Maar een garantie op een herkansing? Die is er niet. Het is de examencommissie die vervolgens beslist of de student een herkansing krijgt.

Maar wat als je op de dag van de toets snotterig wakker wordt? Als je wegblijft bij het tentamen, maar later blijkt je test negatief, dan heb je misschien wel een tentamenkans 'weggegooid', vreest Joey, student Technische Bedrijfskunde aan de UT. Deze week kwam hij zelf in zo'n situatie.

Ik móét gewoon m'n punten halen. Lukt dat niet? Dan moet ik stoppen met de studie Joey, Student UT

"Ik had een tentamen Statistiek, maar toen ik 's ochtends wakker werd, voelde ik me niet superfit. Ik overwoog om een zelftest te doen. Maar wat als die positief was geweest? Dan had ik mezelf in een lastig parket gebracht. Want mocht de test bij de GGD vervolgens negatief uitvallen, dan kan het zomaar zijn dat ik een tentamenkans vergooi. Want de uitslag van die test zou pas volgen als het tentamen voorbij is."

Druk is hoog

Snotterend ging Joey naar het tentamen, waarna bij thuiskomst een zelftest gelukkig uitwees dat hij geen corona onder de leden had. "Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er wel besmette studenten zijn geweest, die het tentamen gewoon gemaakt hebben. Al dan niet na een positieve zelftest. Dat is niet goed, maar wel te begrijpen."

Want het zijn geen eenvoudige jaren voor studenten. Al bijna twee jaar lang worden ze heen en weer geslingerd van de ene naar de andere coronamaatregel. "Daar hebben we echt veel moeite mee. Samenkomen op de campus zat er maandenlang niet in, terwijl dat voor sommige vakken wel echt nodig is. Dat frustreert. En richting een tentamen loopt de druk verder op. Zelf doe ik nu een pre-master. Ik móét gewoon al m'n punten halen voor het einde van het studiejaar. Lukt dat niet? Dan moet ik stoppen met de studie."

'Er zijn grenzen'

"We kunnen heel veel doen voor studenten, maar er zijn grenzen", zegt UT-woordvoerder Laurens van der Velde. "In dit soort situaties kan een student contact opnemen met de opleiding, dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing."

Toch is er géén zekerheid dat de student hiermee het tentamen op een ander moment kan doen, zonder een kans te vergooien. "Die garantie is er niet, maar we komen er doorgaans prima samen uit", zegt Van der Velde. "Er zijn namelijk ook andere opties, zoals een vervangende opdracht. Ieder vak heeft daar een eigen oplossing voor. Student en docent kunnen daar samen naar kijken."

Beleid UT

Een duidelijk beleid op de UT voor dit soort 'snottersituaties' is er dus niet. Weliswaar kunnen studenten een verzoek indienen voor een herkansing, maar een garantie dat ze hun tentamenkans behouden, is er niet. "Ik snap ook wel dat het heel lastig is om er beleid op te maken", zegt Joey. "Want stel dat studenten hun kans automatisch behouden bij een positieve zelftest, dan kunnen ze dit natuurlijk ook in hun voordeel gaan gebruiken. Wie zich niet goed heeft voorbereid, kan gewoon zeggen dat hij een positieve zelftest heeft."

Joey heeft het tentamen Statistiek overigens gehaald.