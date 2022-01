Geheime documenten: hoe het college van Borne graag wilde, maar geen azc in Azelo kreeg

Wat ging vooraf aan het besluit van de gemeenteraad van Borne om niet akkoord te gaan met de tijdelijke opvang van zo'n driehonderd asielzoekers in Azelo? Het gemeentebestuur van Borne maakte gisteren tientallen geheime documenten openbaar. Of die meer licht werpen op de vragen die spelen onder omwonenden, is de vraag. "Als je andere bedoelingen wilt lezen, heb je geen creatieve geest nodig", zegt burgemeester Jan Pierik er zelf over. "Maar zo was het niet." Hoewel de bedoelingen van het college zuiver waren, wordt lang niet alles duidelijk. Een blik achter de schermen.

Die onduidelijkheid wordt vooral veroorzaakt doordat het overgrote deel van het appverkeer tussen Joeri Kapteijns, de verantwoordelijke man bij het COA, en burgemeester Jan Pierik van Borne geheim blijft. De burgemeester heeft dat zelf ook niet bedacht. Hij verwijst naar juristen die de inhoud van de appjes hebben getoetst aan de regels van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Van Pierik mag alles in de openbaarheid, liet hij vanmorgen weten. "Als ik geheimzinnig had willen doen had ik niet aangegeven welk appcontact er was geweest."

Toelichting college

Pierik ging vanmorgen eens goed zitten voor een mondelinge toelichting op de documentenstroom die gisteren naar buiten kwam. Hij verklaarde waarom de gemeente Borne de omwonenden van het azc niet eerder hoefde te informeren. Pierik legde ook uit dat een van de lessen die hij geleerd heeft is dat je het als bestuurder in dit soort zware dossiers nooit goed kan doen.

Het verhaal begint op 24 augustus toen de burgemeester een appje ontving van COA-bestuurder Kapteijns, waarin hij gepolst werd of de gemeente positief stond tegenover de komst van asielzoekers naar Azelo. Toevallig kwam diezelfde dag ook een brief van het ministerie, gericht aan alle gemeenten in Nederland. Het kabinet riep provincies en gemeenten op meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren.

Eind 2020 was er ook sprake van de komst van asielzoekers naar Azelo. Toen trad het college eerst in gesprek met omwonenden voor de raad op de hoogte werd gesteld. Dat viel niet goed in de gemeenteraad. De asielzoekers kwamen niet, sterker nog, Azelo zou nooit meer in beeld komen als locatie. Om boze gezichten in de raad te voorkomen, gaan burgemeester en wethouders nu eerst langs bij de raad. Hoe wordt daar gedacht over de heropening van het azc in Azelo?

Het college van Borne besloot zich eerst te buigen over het informele verzoek van het COA. Het college wilde wel. De vraag is op dat moment of de raad er net zo over denkt. Om akkoord te kunnen gaan, is een raadsbrede meerderheid nodig. Op 30 augustus blijkt dat die raadsbrede meerderheid er niet gaat komen. Een meerderheid is er wel, maar niet alle partijen zijn akkoord. De burgemeester neemt contact op met Kapteijns van het COA: er is geen steun.

Tijdlijn

Daarmee is de komst van asielzoekers naar Azelo echter nog niet van de baan. In een tijdlijn geschetst door de gemeente wordt duidelijk hoe de lijnen lopen. Een dag na de afwijzing van de raad, op 31 augustus, bespreekt het college al de mogelijkheid dat er nog een formeel verzoek kan komen van de regering om asielzoekers op te vangen. Er ligt immers ook nog de brief die naar alle gemeenten is gegaan. De brief met daarin de oproep van het kabinet.

Op 8 september is er weer contact tussen COA en gemeente Borne. Vanuit het COA wordt dit keer gevraagd hoe de gemeente zal reageren op een formeel verzoek om asielzoekers op te vangen. De gemeente geeft opnieuw aan daar positief tegenover te staan.

Omwonenden niet geïnformeerd

Inwoners van Azelo hebben de afgelopen maanden geklaagd dat ze laat op de hoogte zijn gesteld van de plannen om het azc in Azelo te heropenen. Het is ook de reden dat de stichting Gemeenschapsbelangen Groot Azelo een Wob-verzoek indiende. De stichting wilde weten of er al van alles speelde tussen gemeente en COA voor Borne het definitieve verzoek kreeg. Uiteindelijk ontving de gemeente op 16 september de formele brief met het verzoek om asielzoekers op te vangen in Azelo.

De informatie die naar voren komt uit de Wob bevestigt het gevoel van de stichting dat er eerder al veel meer speelde, waarvan bewoners niet op de hoogte werden gesteld. Burgemeester Pierik vindt echter dat eerder informeren van de bewoners niet nodig was. "Het informele verzoek was 30 augustus afgewezen door de raad en het formele verzoek kregen we pas 16 september", zegt de burgemeester. In de tussentijd werd niets concreet. Het bijpraten van de omwonenden zou volgens het college alleen maar hebben bijgedragen aan de onrust die er al heerste.

Voorstel klapt in de raad

Uiteindelijk besluit de gemeenteraad op 28 september niet in te stemmen met de komst van vluchtelingen naar Azelo. Dat komt voor velen als een verrassing. Omwonenden maakten die avond, sommigen huilend, nog gebruik van hun inspraakrecht om de raad ervan te overtuigen niet in te stemmen met collegevoorstel voor de opvang van vijfhonderd vluchtelingen.

Uit de tijdlijn die het college gisteren samen met de documenten op de site van de gemeente Borne publiceerde blijkt dat in de loop van de dag al duidelijk werd dat er geen meerderheid zou komen voor het collegevoorstel. Er wordt 's middags al rekening gehouden met het scenario dat de coalitiepartijen het voorstel van tafel halen.

Je doet het nooit goed

Terugkijkend concludeert burgemeester Jan Pierik dat je het in moeilijke dossiers zoals het azc eigenlijk nooit goed kan doen. Toen het college er december vorig jaar voor koos eerst in gesprek te gaan met de buurt, was de raad boos. Toen het college augustus 2021, door schade en schande wijs geworden, de keuze maakte eerst met de raad te gaan praten, zette dat kwaad bloed bij inwoners van Azelo. "Het is gigantisch moeilijk om het goed te doen", stelt de burgemeester terugkijkend op het proces.

Wat het er niet makkelijker op maakte, was dat er geheimhouding rustte op een aantal zaken die in het hele proces met de raad waren besproken. Daardoor kon die informatie dus met niemand gedeeld worden. Er moest een Wob-verzoek aan te pas komen om de documenten boven water te krijgen. De kans dat er in Borne in de toekomst nog veel vaker geheimhouding op onderwerpen komt te liggen, achtte de burgemeester vanmiddag klein. "Met zeer grote terughoudendheid", aldus de burgemeester.