Deventenaar (21) in tranen bij de rechtbank: "Ik verzamel nooit meer munitie uit de oorlog"

Een taakstraf van 120 uur en twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie is bij de rechtbank in Zwolle geëist tegen een 21-jarige student uit Zwolle, een verzamelaar van oorlogstuig. In augustus 2019 werd er op zijn kamer in Deventer levensgevaarlijke munitie aangetroffen. De politie kwam dit op het spoor na een melding over een rokend voorwerp in zijn achtertuin. Het bleek om een onderdeel van een fosforgranaat te gaan.

In een mum van tijd werd de buurt ontruimd, mensen moesten hun huizen uit en de verzamelaar zelf was met vrienden naar Enschede gegaan. Hij heeft er spijt van, zegt hij vanmiddag tijdens de zitting in Zwolle. "Als ik had geweten hoe gevaarlijk alles was, had ik nooit al die oude munitie verzameld."

De student was achttien toen zijn spullen in beslag werden genomen. De reclassering adviseerde om het jeugdstrafrecht toe te passen, gelet op de moeilijke jeugd die hij heeft gehad en ook hoe hard hij werkt aan zijn toekomst.

Gefascineerd door de oorlog

Hij was nog maar een kind toen hij gefascineerd raakte door alles wat met de Eerste en Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Vanaf zijn zestiende begon hij materialen te verzamelen. Daar hoorde volgens hem ook munitie bij. Die vond hij door met vrienden actief te gaan zoeken in bijvoorbeeld de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer.

Ook via Marktplaats kocht hij munitie die via PostNL thuis werd bezorgd. Alles wat hij vond of kocht, leek volgens hem ongevaarlijk. De student wist naar eigen zeggen ook niet precies wat hij allemaal had verzameld.

Een tube die ging roken

Het ging om handgranaten, delen van geweren, voorwerpen die op vuurwapens leken en zelfs een onderdeel van een fosforgranaat. Dat laatste heeft de alarmbellen doen rinkelen in de buurt.

Het ging om een tube, maar wat daarin zat, wist de man niet. Toen deze tube spontaan begon te roken, besloot hij de tube in de tuin neer te leggen. Op dat moment stonden vrienden aan de deur met wie hij had afgesproken om naar Enschede te gaan. Hoewel de tube steeds erger begon te roken, had het voorwerp de aandacht van de jonge man inmiddels verloren.

Groot alarm

Na een telefoontje van een buurman werd groot alarm geslagen. Buurtbewoners moesten hun huis uit en werden opgevangen in het stadhuis van Deventer. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam erachter dat de tube fosfor bevatte. Levensbedreigend, volgens de EOD, want rook hiervan is zeer giftig.

Toen de politie en EOD een kijkje namen in de kamer van de student, vonden ze nog meer gevaarlijke munitie. Alles werd meegenomen en onderzocht. De verzamelaar bleek een hoop munitie te hebben die volgens de Wet wapens en munitie als verboden bezit geldt. Daar staat normaal gesproken twaalf jaar cel op, volgens de officier van justitie.

Traumatische ervaringen

Maar die keek toch verder dan alleen deze wet. De officier erkende dat de student een moeilijk jeugd heeft gehad. Hij werd als kind uit huis geplaatst omdat zijn ouders niet voor hem konden zorgen.

Hij kwam in meerdere pleeggezinnen terecht waar hij onder meer te maken kreeg met seksueel geweld. Ook verbleef hij meerdere keren in een crisisopvang, wat voor hem traumatisch geweest is. Bij de man is PTSS vastgesteld. Hij staat op de wachtlijst om te worden behandeld.

'Thuis'

Intussen bleef hij volgens het OM positief denken over zijn toekomst. De student wil later bij de Luchtmobiele Brigade of misschien bij de politie. Nu heeft hij een baan als bewaarder in de gevangenis in Zutphen. Een strafblad zou zijn carrière enorm in de weg kunnen staan.

De rechtbank en de officier van justitie prezen de Deventenaar om zijn moed, zijn positieve instelling en de drive om ondanks zijn slechte jeugd iets van zijn leven te maken. De man woont op zichzelf, heef een vriendin en een kat. "Ik heb nu een thuis", zei hij.

Geen kwade bedoelingen

De munitie die in beslag werd genomen was genoeg om de boel flink op te kunnen blazen, maar dat heeft de student nooit beseft. Alles wat hij vond, kreeg of kocht bekeek hij met zijn eigen ogen. Hij dacht wel te kunnen zien of iets veilig was of niet. Hij gebruikte zoutzuur om munitie te reinigen, niet wetende dat het wapentuig toch nog een een lading springstof zou kunnen bevatten.

De 21-jarige betoog bij de rechtbank dat hij nooit kwade bedoelingen heeft gehad. Sinds zijn verzameling in beslag werd genomen, is hij gestopt met het verzamelen van munitie. "Dit zal nooit meer in mijn leven gebeuren", beloofde hij.

Rechterlijk pardon

Bij de strafeis hield de officier van justitie er rekening mee dat de carrière van de Deventenaar niet in gevaar komt. De advocaat vroeg om een rechterlijk pardon. Hij vindt dat de overheden die destijds oorlog voerden verantwoordelijk zijn voor de munitie die nog overal is te vinden. Een voorwaardelijke celstraf vond hij niet meer nodig omdat bij een controle van de politie een jaar terug al bleek dat de student niet opnieuw aan het verzamelen is geslagen, zei hij.

Het vonnis volgt op 3 februari.