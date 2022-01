Niek van der Plas tekent profcontract bij Landstede Hammers

Van der Plas maakt bij Landstede Hammers een razendsnelle ontwikkeling door nadat hij in 2017 overkwam van Flevo Musketiers uit Lelystad. In 2019 maakte Van der Plas zijn debuut in de hoofdmacht van de Hammers en dit seizoen stond hij al meerdere keren in de startopstelling.

Manager Todorov

Aleksandar Todorov, algemeen manager van Landstede Hammers, is in zijn nopjes met het vastleggen van Van der Plas. “Niek doet er al jarenlang alles aan om te slagen. Hij is een harde werker en dat harde werken resulteert nu in zijn eerste professionele contract."

"Natuurlijk mag Niek daar ontzettend trots op zijn, maar hij weet ook ongetwijfeld dat het nu pas echt begint. Wij zijn in ieder geval blij dat Niek de komende jaren bij ons speelt, tegelijkertijd is het ook een mooi compliment voor onze jeugdopleiding.”