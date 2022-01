Een op de vijf Overijsselse scholieren zit deze week thuis in quarantaine

Het coronavirus grijpt op scholen flink om zich heen: één op de vijf Overijsselse scholieren zit deze week thuis in quarantaine. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Ook heeft ongeveer de helft van de Overijsselse scholen één of meer klassen naar huis moeten sturen, vanwege de vele besmettingen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder basisscholen, maar volgens AVS is het beeld op middelbare scholen niet veel anders.

Om precies te zijn is 19 procent van de Overijsselse leerlingen deze week afwezig. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 24 procent. De AVS zag deze week in Nederland het aantal afwezige leerlingen flink stijgen. Vorige week lag dat percentage nog op acht procent, nu zit dus bijna een kwart van de scholieren thuis.

Klas naar huis

In Overijssel heeft 47 procent van de scholen één of meer klassen naar huis gestuurd, zo blijkt uit de peiling. Ook dat is lager dan het landelijk gemiddelde. In heel Nederland heeft 61 procent van de scholen zeker één leeg klaslokaal.

Het Kottenpark Lyceum in Enschede koos ervoor om alle leerlingen, behalve de examenklassen, naar huis te sturen. Gisteren namen we een kijkje op die school:

Daarnaast zit ook een groep leraren thuis. Deze week kon 17 procent van de Overijsselse leerkrachten niet voor de klas staan. Dat is een procentje minder dan het landelijk gemiddelde.

Nieuwe regels

De scholen vinden de nu geldende coronaregels voor scholieren te streng. Zo'n 65 procent van de schoolleiders in Nederland wil dat het OMT en het kabinet nog eens goed kijken naar de huidige maatregelen.

"Duidelijke richtlijnen zijn nodig, daar hebben schooldirecteuren behoefte aan. Nu wijzigen de regels te vaak. Maar daarbinnen moet een school een eigen afweging kunnen maken, in samenspraak met de GGD", vindt AVS-voorzitter Ingrid Doornbos. "Iedere school is anders, dit vraagt om maatwerk. Hierbij moet het uitgangspunt zijn hoe de scholen open kunnen blijven. En niet zoals nu, wanneer gaan klassen naar huis of wanneer sluit een school."