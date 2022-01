Burgemeester Enschede wil uiterlijk 25 januari 'exit-strategie' voor coronabeleid

Bovens spreekt van een 'kantelpunt' in de aanpak van de coronapandemie. "Als we op korte termijn niet meer duidelijkheid krijgen, dan zal dat de spanningen vergroten. De lockdown is vrij makkelijk voor een bestuurder, maar de lock-out is een vrij lastige."

Open brief

In een open brief in De Volkskrant doet Bovens vandaag, samen met tientallen collega-burgemeesters in het land, al de oproep aan het kabinet om het coronabeleid 'fundamenteel te herzien'. In onze provincie is de brief ondertekend door burgemeester Snijders van Zwolle en Schelberg van Hengelo. "Ik vond dat Twente erbij moest staan", zegt Bovens over het ondertekenen van deze brief.

De 'krabbel' van onder meer burgemeester Gerritsen (van Almelo) en König (van Deventer) ontbreekt in de brief. Maar dat betekent volgens Bovens niet dat zij niet achter de oproep staan. "Er was simpelweg te weinig tijd om iedereen de brief te laten ondertekenen."

Draagvlak

Bovens merkt dat het draagvlak voor het handhaven van de coronaregels minder wordt. "Zonder duidelijke roadmap voor de komende tijd, wordt handhaven enorm lastig. Het is voor onze boa's en politieagenten nu vaak al een enorme uitdaging."

Hoe het stappenplan eruit moet zien? "Wellicht kunnen we per sector een stappenplan krijgen. Of begin anders met het alleen overdag openen van bepaalde sectoren, zolang er maar perspectief is", aldus Bovens.