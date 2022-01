Overijsselse voetbalclubs willen publiek in stadions: "Zo belangrijk voor mensen"

De betaald voetbalclubs kondigden eerder al aan dat 'de rek er volledig uit is'. De KNVB schaart zich nu achter de clubs en hoopt dat het OMT en kabinet versoepelingen doorvoeren in de sector. "We staan hier allemaal achter", reageert Van Dop, die vooral iets terug wil geven aan de voetballiefhebbers.

"Zij willen weer invulling geven aan hun leven. Geld speelt natuurlijk ook mee (elk thuisduel zonder publiek kost Eagles drie ton, red.), alleen voor de mensen vind ik het belangrijker dat de stadions weer open gaan."

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer zei premier Rutte dat hij wil kijken naar het toelaten van publiek bij sportwedstrijden. "We hebben de hoop dat er ruimte is om te versoepelen", zei hij. Behalve aan sportpubliek geeft het kabinet voorrang aan versoepelingen voor de cultuursector en de horeca.

De andere clubs in de provincie denken er hetzelfde over. "We zitten met alle directeuren in een groepsapp en ik zie dat zij er hetzelfde instaan", zegt Van Dop.

Perspectief belangrijk

Van Dop hoopt zo snel mogelijk op volle stadions, alleen dat lijkt op korte termijn nog niet te gebeuren. "De mensen moeten gewoon weer perspectief krijgen", zegt hij. Er zijn volgens hem meerdere manieren om de stadions weer te openen. "Ik denk dat de overheid ervoor kiest om de stadions weer geleidelijk te vullen."

Het laatste wat ik wil, is burger tegen de burgemeester opzetten Jan Willem van Dop

In Europa zijn in de meeste landen supporters welkom in stadions. Van Dop grijpt naar een document die hij onlangs kreeg en noemt dat er slechts vier Europese landen zijn waar geen supporters in stadions welkom zijn. Daar valt Nederland dus ook onder. "In negen landen mogen stadions voor 10 tot 40 procent gevuld worden." In achttien andere contreien ligt dat percentage tussen de vijftig en negentig. "En in de overige 23 landen zitten ze helemaal vol."

Protestactie

Als niet geluisterd wordt naar de voetbalclubs, zal er volgende week op 28 januari een protestactie komen, terwijl de Eredivisie dan niet in actie komt. TOP Oss - Jong AZ (Eerste Divisie) zal dan gespeeld worden. Normaliter geen duel waar tienduizenden mensen op af komen. Van Dop legt de keuze uit: "Dat hebben we tactisch gekozen, omdat dit persconferentie-technisch handiger uitkomt".

Volgende week dinsdag is die persconferentie.

Het laatste wat Van Dop overigens wil is onrust veroorzaken. "Ik heb ook met onze burgermeester gesproken", vertelt hij. "Alles moet in overleg gaan. Het laatste wat ik wil, is burgers tegen de burgemeester opzetten. Ook als wij demonstratief open gaan, zal dit in overleg gaan", benadrukt de algemeen directeur.

Slechte thuisprestaties

Van Dop heeft zich al meerdere keren kritisch geuit over het dichthouden van stadions. Naar de recente uitslagen van Go Ahaed kijkende, zal dit weinig mensen verbazen. De Deventaren verloren alle Eredivisieduels in eigen huis sinds het supportersverbod.

Van Dop lacht: "Dat werkt twee kanten op. Deze week wonnen we op bezoek bij SC Heerenveen (in de KNVB Beker, red), maar inderdaad ondervinden wij er nadeel van."