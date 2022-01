Bornse wethouder Spekschoor overwoog ontslag vanwege 'dossier azc Azelo'

Wethouder Arno Spekschoor van de gemeente Borne heeft overwogen in oktober zijn ontslag in te dienen. Dat kwam door de perikelen rond de mogelijke komst van asielzoekers naar Azelo. Dat liet hij vandaag weten in een persverklaring die hij op persoonlijke titel naar de media stuurde. "Begin oktober lag mijn ontslagbrief klaar."

Spekschoor maakte vorige maand al bekend na de verkiezingen niet terug te keren als wethouder in Borne. Een nieuwe baan gaf hij toen als reden voor zijn besluit. De ontboezeming die de wethouder vandaag doet, plaatst de keuze voor die nieuwe baan wel in een ander daglicht.

Spekschoor kijkt in de verklaring die hij vandaag verstuurde terug op de besluitvorming rond het al dan niet huisvesten van asielzoekers in Azelo. Hij beschrijft hoe hij compleet werd verrast door burgemeester Pierik die op vrijdag 17 september meedeelt dat het COA een formeel verzoek heeft ingediend bij de gemeente voor de opvang van asielzoekers.

Emotioneel gesprek

Een dag eerder was Spekschoor nog op bezoek geweest bij omwonenden van het voormalige internaat Maria Mediatrix in Azelo, het pand waar de asielzoekers in gevestigd zouden worden. Hij had daar 'een emotioneel gesprek' gehad. Het bezoek van de wethouder riep echter ook vragen op bij de omwonenden. Speelde er dan toch iets rond het voormalige azc? Zouden er dan toch weer asielzoekers komen? Er gingen al wat langer geruchten.

Wil ik nog onderdeel zijn van het systeem in Borne Wethouder Arno Spekschoor

Op vragen van omwonenden antwoordde Spekschoor dat er nog geen officieel verzoek van het COA bij de gemeente lag, terwijl dit wel het geval bleek te zijn.

Burgemeester Jan Pierik was de enige binnen het college die hiervan op de hoogte was. Pierik was al op 15 september door het COA op de hoogte gebracht van de komst van een brief waarin de gemeente gevraagd werd mee te werken aan de opvang van asielzoekers in Azelo. Een dag later was die brief binnen bij de gemeente. De burgemeester deed die dag niets met de brief door een drukke agenda, maar hij lichtte ook zijn collega's in het college niet in.

Overvallen

Spekschoor benadrukt in zijn verklaring dat hij op het moment van zijn bezoek aan omwonenden absoluut niet op de hoogte was van de brief. "Op vrijdagmiddag 17 september werd ik geconfronteerd met het formele verzoek. Ik werd hierdoor compleet overvallen."

Spekschoor heeft daarna overwogen op te stappen. "Gelet op deze gang van zaken heb ik mezelf afgevraagd of ik nog onderdeel wil zijn van het systeem in Borne." Begin oktober vorig jaar lag de ontslagbrief van de wethouder klaar. Vanwege het belang van andere grote dossiers die spelen in Borne, heeft Spekschoor besloten zijn ontslagbrief niet op de post te doen.