Mijn kind laten vaccineren tegen corona ja of nee? Uitleg bij een veelbesproken onderwerp

GGD-arts Marie-José Sprakel is er duidelijk over. Zij zal ouders niet vertellen of ze hun kind(eren) wel of niet moeten laten vaccineren. "Dat is aan de ouders zelf." Wat ze wel wil doen is uitleg geven over het vaccin en de risico's van wel of niet vaccineren. "Het klopt dat kinderen een dag of twee last kunnen hebben van het vaccin. Een pijnlijke plek, vermoeidheid, koorts", legt Sprakel uit. Volgens haar hoort het er allemaal bij. "Het is normaal want je lichaam komt in actie. Zoals bij elke vaccinatie. Overigens heeft niet iedereen er last van."

Advies

Het vaccin dat kinderen krijgen is dat van Pfizer. Twee prikken, net als bij volwassenen. Alleen krijgen kinderen een kleinere hoeveelheid van het vaccin. Sinds een paar dagen ligt er een nieuw advies van de Gezondheidsraad met betrekking tot het vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Kort uitgelegd staat hierin dat kinderen die COVID-19 hebben gehad, beschermd zijn tegen MIS-C. Dat is een ernstige bijwerking nadat iemand corona heeft gehad. Als een kind wel het virus heeft opgelopen, maar geen MIS-C, dan is een vaccinatie om die reden niet nodig, aldus de Gezondheidsraad. In december was dat nog wel het advies. De Gezondheidsraad schrijft er wel bij dat ouders hun kind alsnog kunnen laten vaccineren, bijvoorbeeld om besmetting van kwetsbare huisgenoten of een opa of oma te voorkomen.

Kans

Dat is ook wat Sprakel vertelt. "Vaccineren is niet alleen voor jezelf, het kan ook een keuze zijn om anderen te beschermen." Voor veel ouders die hun kind laten prikken, zal gelden dat zij ook vooral willen voorkomen dat hun kind MIS-C krijgt. Dat is een ernstige aandoening waarbij verschillende lichaamsdelen ontstoken raken. Ook het hart, de longen, de nieren, de hersenen kunnen bijvoorbeeld worden aangetast. Het nare is dat de ziekte zich pas openbaart een paar weken nadat een kind corona heeft gehad. "In eerste instantie denken ouders meestal ook niet meer aan die corona. Het overkomt 1 op de 4000 kinderen. Dit zijn kinderen die niet zijn gevaccineerd", legt de GGD-arts uit.

Ook kinderen die wel zijn gevaccineerd kunnen MIS-C krijgen. "Alleen is die kans vele malen kleiner", aldus Sprakel. "Dan moet je meer denken in de categorie 3 à 5 kinderen op de 100.000."

"Het blijft een moeilijke keuze voor ouders, zeker omdat corona heel erg rondwaart overal. Maar ondertussen zijn er, gelukkig, weinig ziekenhuisopnames", zegt Sprakel. Daardoor vragen sommige mensen zich af hoe noodzakelijk het is om je kind te laten vaccineren.

Volgens de GGD-arts is het daarom belangrijk je goed te laten informeren. "Als je vragen hebt kun je terecht bij een zorgprofessional die jou antwoorden geeft." Dat kan via 0800-7707707.