D66: 'Lelystad Airport mag woningbouw in Kampen niet in de weg staan'

D66 Kampen heeft aandacht gevraagd voor de gevolgen van Lelystad Airport voor de woningbouwplannen. De partij wil van het gemeentebestuur weten of in kaart is gebracht wat de laagvliegroutes over Kampen betekenen voor de bouw van woningen in het Reevedorp.

In de Reevedelta ten westen van Kampen zijn 600 nieuwbouwwoningen gepland. Dat is precies het gebied waar de laagvliegroutes van Lelystad Airport lopen. D66 maakt zich zorgen dat de bouw van de woningen niet door kan gaan vanwege de overlast van laag overvliegende vliegtuigen als het vliegveld van Lelystad als overloopluchthaven van Schiphol gaat fungeren.

Geen aanpassingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte tijdens de kerstdagen bekend dat de laagvliegroutes van Lelystad Airport vast staan en niet meer gewijzigd kunnen worden. Het Nederlandse luchtruim is te vol om nog aanpassingen door te kunnen voeren. Het betekent dat Overijssel, en met name de regio Zwolle/Kampen, in de toekomst te maken zal krijgen met de overlast van laag overvliegende vliegtuigen.

Woningtekort

D66 in Kampen wil van burgemeester en wethouders weten of bij het bestemmingsplan voor Reevedorp voldoende rekening s gehouden met de overlast van laagvliegroutes en of aanvullende maatregelen daartegen mogelijk zijn. Zo niet, dan maant D66-fractievoorzitter Gerben Wijnja het Kamper college tot snelle actie. "Er is een groot woningtekort in Kampen en we moeten dus bouwen. Het mag niet zo zijn dat Lelystad Airport ons daarbij in de weg zit."

N50

Waar het gaat om milieuhinder van het vliegveld, met name de stikstofuitstoot, vreest D66 dat het ook zou kunnen betekenen dat Kampen de N50 niet kan verbreden. Iets wat noodzakelijk is om de problemen met de verkeersveiligheid van deze autoweg op te lossen.

Brief provincie Overijssel

Dat D66 de noodklok luidt over het 'vakantievliegveld' bij Lelystad, staat niet op zichzelf. Gisteren stuurden de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Kampen Dalfsen en Raalte een brief naar de nieuwe minister van Infrastructuur Mark Harbers om met een oplossing te komen voor de laagvliegroute, waar de inwoners van Overijssel en met name deze vier gemeenten last van gaan krijgen. Overijssel is heel boos dat Harbers voorganger de Tweede Kamer in een brief heeft laten weten "dat er geen oplossing is gevonden voor de laagvliegroute". De provincie en de gemeenten vinden dat onacceptabel.