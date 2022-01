KNVB: "Competities amateurvoetbal kunnen worden uitgespeeld mits we op 5 en 6 februari mogen hervatten"

"Een derde seizoen op rij is onderbroken, maar op dit moment is het seizoen 2021/’21 nog niet afgebroken. De competities in het veld- en zaalvoetbal kunnen zelfs nog op een normale manier worden uitgespeeld mits we deze uiterlijk in het weekend van 5 en 6 februari mogen hervatten", aldus de voetbalbond.

Doelloos overschieten

Momenteel mag er wel weer getraind worden, maar er mogen nog geen wedstrijden worden gespeeld. "Om vervolgens te blijven sporten, hebben veel sporters een uitdaging, prikkel of stok achter de deur nodig. Je schrijft je niet in bij een voetbalvereniging om doelloos een bal over te schieten, je wil wedstrijden spelen. Die extra meters op de training zijn geen enkel probleem omdat je later voor je team de overwinning uit het vuur wil slepen."

Maatschappelijk belang

Daarnaast is er volgens de voetbalbond ook een sociaal aspect: "Het amateurvoetbal biedt echter meer dan alleen fysieke fitheid en sportieve uitdagingen, zo is het verenigingsleven van groot belang voor de geestelijke gezondheid en sociale contacten. Het dient daarmee een maatschappelijk belang en is een wapen in de strijd tegen eenzaamheid en depressiviteit. Ook bij de jeugd."