Orla (21) uit Schuinesloot is Nederlands jongste professionele gitaarbouwer: "Ik wil internationaal doorbreken"

Posters van Johnny Cash, heel veel hout en nog meer gereedschap. De werkplaats van Orla in Schuinesloot is volledig ingericht op het bouwen van gitaren.

Hout en geluid

Gitaren bouwen is wat ze het allerliefste doet. En ze is er heel goed. Haar mentor Adrian Farmer verwacht dat dan ook ze het ver gaat schoppen: "Ze wordt groot, écht groot."

Ze is eigenlijk iedere dag wel in haar werkplaats te vinden. Daar werkt ze voor opdrachtgevers aan gitaren. Artiesten komen bij haar om een gitaar te laten maken. "Dat is echt ontzettend leuk om te doen. Elke gitaar is anders. Elke houtsoort geeft een ander soort klank. Je weet nooit hoe de gitaar gaat klinken. Pas als je de snaren erop doet, weet je hoe de gitaar is gelukt."

Orla werkt aan haar zesde gitaar (Foto: RTV Oost)

De markt op

Op het moment werkt ze aan twee gitaren die ze wil gaan verkopen. "Misschien wel aan mijn werkgever The Fellowship of Acoustics, wie weet...", vertelt Orla.

Als ze niet aan het werk is in haar werkplaats, is ze te vinden bij The Fellowship of Acoustics, een gitarenzaak in Dedemsvaart die bekendstaat om het diverse en exclusieve aanbod aan gitaren. Daar is Orla onderdeel van het onderhouds- en reparatieteam van de gitaren.

Je krijgt niet zomaar je gitaar in de winkel Orla

Naast veel technische kennis, doet ze via dit werk ook veel contacten op. En dat is nodig, want de muziekwereld blijkt een klein wereldje te zijn. "Je krijg niet zomaar je gitaar in de winkel", vertelt Orla.

Danny Vera

Met behulp van de gitarenzaak kan ze haar netwerk in de muziekwereld flink uitbreiden. Omdat de zaak in de muziekwereld ook onder grotere artiesten bekend is, komen er grote namen voorbij.

"Ik doe nu altijd het onderhoud als Danny Vera in de winkel komt voor een onderhoudsbeurt van de gitaren. Dat vinden muzikanten wel fijn: dat dezelfde persoon ze steeds helpt. En ik vind dat natuurlijk ook heel tof, dat ik Danny Vera's gitaren mag doen".

Prijskaartje

The Fellowship of Acoustics ziet het in ieder geval wel zitten, een gitaar van Orla in de winkel. Haar eerste gitaar wil ze niet verkopen. Die blijft gewoon voor haar zelf. Maar als deze wél in de winkel zou hebben gehangen, welk prijskaartje zou er dan aan komen te hangen?

Gitaarkenner Rudi Bults beoordeelt Orla's gitaar (Foto: RTV Oost )

Rudi Bults, eigenaar van The Fellowship of Acoustics kijkt de gitaar nog eens met een kritisch oog na, en neemt de ervarenheid van Orla mee in zijn overweging: “Ik weet niet wat haar verkoopstrategie is. Maar ik denk dat ze in het begin niet al te hoog moet beginnen. In het begin kost het veel meer tijd om een gitaar te bouwen dan wanneer je een ervaren gitaarbouwer bent."

”8.900 euro", is zijn besluit ten slotte. Dat klinkt als een behoorlijk hoog bedrag. En dat is dan nog maar de eerste gitaar die Orla heeft gemaakt. "Dit is gewoon een fantastische gitaar. Ze heeft heel mooi de houtsoort rosewood gebruikt. En je kunt er hard op spelen."

Leren in Canada

Rudi pakt er een andere gitaar bij, ook één van 8.900 euro. Dit is een gitaar van gitaarbouwer Sergei de Jonge uit Canada. Orla heeft deels meegebouwd aan deze gitaar. Ze ging voor een half jaar in Canada om daar in de leer te gaan bij De Jonge.

Dat is te zien in de kwaliteit van de gitaren, vindt Rudi Bults: "Deze gitaren, waar Orla ook aan heeft meegewerkt, zijn van ontzettend hoge kwaliteit. Daar worden er maar een paar van gebouwd. De lat ligt hoog, maar Orla heeft laten zien dat ze tot de top van het gitaarbouwen kan horen."

Prijskaartje? €8900 (Foto: RTV Oost)

Bij The Fellowship of Acoustics leert gitarenbouwer en beroepsmuzikant Adrian Farmer haar de fijne kneepjes van het vak. Hij vindt het 'verfrissend' en 'stoer' om Orla tussen de mannen te zien staan. "Zo vaak maak je niet mee dat een jonge meid gitaren bouwt", merkt hij op.

Doorbreken

Als beroepsmuzikant heeft Adrian zelf niet de minste artiesten op zijn naam staan. Artiesten als John Paul Jones (Led Zeppelin), Mark Knopfler (Dire Straits) en Ilse de Lange klopten bij Adrian aan voor een gitaar.

Het zal nog even duren voordat Orla haar huidige project, twee gitaren, kan afronden. Het kan maanden, of in het begin jaren, duren voordat een gitaar helemaal af is. Mentor Adrian ziet het werk van Orla in ieder geval weer met plezier tegemoet: "Ze is echt een goede bouwer. Ze gaat doorbreken. Dat moet, het kan bijna niet anders."