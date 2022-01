Nieuw bewijs opgedoken in zaak rond moord op Steenwijker die in stukken werd gezaagd

Het onderzoek naar de elf jaar oude moord op Steenwijker Halil Erol is heropend. Er zijn opmerkelijke gegevens opgedoken van de telefoon van het slachtoffer. Daaruit blijkt dat twee weken nadat Erol vermoord zou zijn, er nog een half uur telefonisch contact is geweest tussen zijn mobiel en een Duits nummer. Die gegevens zaten tot voor kort nog niet in het strafdossier.

Ook zijn er nieuwe stukken toegevoegd over een vrouwelijke getuige die heeft gezegd dat de 'armen en benen eraf zouden gaan' van slachtoffer Erol. Opmerkelijk, omdat het lichaam van de Steenwijker inderdaad in stukken gezaagd werd teruggevonden.

10 jaar en tbs

De rechtbank heeft anderhalf jaar geleden een verdachte uit Meppel veroordeeld tot 10 jaar cel en TBS. Hij zou Erol in 2010 hebben omgebracht, om hem vervolgens in stukken te zagen. Delen van Erol's lichaam werden in de loop der jaren gevonden in regionale natuurgebieden. Ze waren verpakt in polyester hoezen en een dekbedovertrek. Het hoofd en de handen van het slachtoffer werden nooit gevonden.

De Meppeler ging in hoger beroep, dat proces loopt nu. Zijn nieuwe advocaat heeft opheldering gevraagd over de ontbrekende stukken die gaan over het telefoongebruik en de vrouwelijke getuige.

De verdachte uit Meppel werd eerder door de rechtbank veroordeeld, omdat op de hoezen waarin de lijkdelen waren verpakt zijn dna werd gevonden. Ook zeggen getuigen dat de Meppeler met Erol naar een schuurtje is gegaan op 6 februari 2010. Daarna zou er nooit meer iets vernomen zijn van het slachtoffer.

Half uur contact

Dat laatste is mogelijk toch niet helemaal waar. Het OM heeft in de eerdere rechtszaak gesteld dat er geen telefonisch contact meer was geweest met Erol's twee telefoons na 7 februari 2010. Maar uit nieuwe gegevens blijkt dat met een van zijn telefoons op 21 februari nog contact is geweest met een Duits telefoonnummer. Dat is twee weken na het tijdstip dat hij vermoord zou zijn. Het telefonisch contact duurt bijna een half uur.

De politie heeft kennelijk getuigen aan de tand gevoeld over dat telefonische contact, maar de uitwerking van die verhoren niet aan het dossier toegevoegd. Sterker, het half uur durende 'gesprek' stond überhaupt niet vermeld in het strafdossier.

Telecomdeskundige

De nieuwe advocaat van de Meppeler verdachte, Tony Boersma - die de zaak na het vonnis heeft overgenomen van de voorgaande advocaat - mag binnenkort de onderzoeksleiders van politieteam Devel vragen stellen over deze opmerkelijke gang van zaken. Daarnaast worden (alsnog) alle telefoongegevens van Erol's twee nummers toegevoegd aan het twintig ordners tellende strafdossier.

Ook wordt een telecomdeskundige aangesteld, om meer inzicht te krijgen in het opmerkelijke telefonische contact van 21 februari 2010. Tenslotte kan Boersma meerdere getuigen aan de tand voelen.

Zijn armen en benen zouden eraf gaan. Getuige

Ontlastend materiaal

De advocaat heeft grote vraagtekens bij het onderzoek. Zo zegt hij bij het gerechtshof: "Hoe kan het zo zijn dat deze telecomgegevens er niet bij zaten? Ik vraag me af of er meer ontlastend materiaal uit is gehouden."

Verder is volgens Boersma niet duidelijk of een ander scenario voor de moord goed is onderzocht. Zo zou een vrouw aan de familie van het slachtoffer hebben gezegd, dat een bepaalde familie problemen had met Erol. 'Zijn armen en benen zouden eraf gaan', heeft diegene kennelijk gezegd. "Ik wil weten wat er met die informatie is gebeurd", zegt Boersma. "Zijn getuigen daarover bevraagd? Is er onderzoek gedaan naar die vrouw, waarvan die informatie afkomstig zou zijn?"

Binnenkort starten de nieuwe getuigenverhoren. Wanneer het eindproces in hoger beroep dient, is bij RTV Oost nog niet bekend.