Zerrouki direct in wedstrijdselectie FC Twente voor duel bij Willem II, ook Hilgers en Sadilek zijn erbij

"Die jongen was zo trots dat hij erbij kwam", begint Jans. "Hij werd basisspeler. Dan komt een toernooi om de Afrika Cup en dat moet een hoogtepunt worden. Dat is eigenlijk een droom. En dan doe je de eerste twee wedstrijden, om wat voor reden dan ook, niet mee. En de derde verlies je kansloos als titelhouder van Ivoorkust. Dan kan ik me voor stellen dat dat fysiek, mentaal en emotioneel iets doet."

"Maar we hebben contact gehad en hij vroeg, trainer wat denkt u van zaterdag? Ik heb gezegd, als jij fris en uitgerust bent, dan neem ik je op in de wedstrijdselectie. We moeten nog even kijken hoe het zit met vervoer en hoe hij zich voelt, maar het kan zijn dat hij op de bank zit tegen Willem II."

Sadilek en Hilgers

Ook Michal Sadilek is er opnieuw bij. De beroepszaak tegen zijn rode kaart volgt pas na het weekend en dus kan hij, net als in de KNVB Beker, gewoon meedoen. "Wij vermoeden dat de zaak dinsdag of woensdag gaat dienen. Wij vinden nog steeds dat hij te zwaar gestraft is en daar gaan we voor. Tegen Willem II kan hij weer spelen", aldus Jans. Mees Hilgers viel tegen AZ uit met een hoofdblessure, maar is weer fit.

Willem II

In de beker vloog Twente er tegen AZ uit. Jans wil dan ook een paar dingen anders zien en met name het belangrijkste. "Het resultaat. En de eerste helft zijn we bijna niet over de middenlijn geweest. Dat wilden we helemaal niet, maar Willem II is lang niet zo sterk als AZ. AZ is één van de ploegen in de Eredivisie, als ze goed waren en dat waren ze, die in balbezit de tegenstander onder bedwang kan houden. Dan lopen we achter de bal aan en als we hem hadden, waren ze heel goed om hem te veroveren."

"Tweede helft hebben we meer strijd geleverd en meer weerwerk kunnen bieden. We willen dat we niet alleen zeggen dat we naar voren toe willen voetballen, maar dat ook echt doen en dan is Willem II een hele andere tegenstander en wordt het een andere wedstrijd dan tegen AZ."

RTV Oost

De wedstrijd in Tilburg begint morgen om 21.00 uur en is te volgen in De Oosttribune op Radio Oost en onze online-kanalen.