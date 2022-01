Livio gaat renoveren en bouwt nieuw woonzorgcentrum

Zorgaanbieder Livio, met zes woonzorgcentra in Enschede en één in Haaksbergen, gaat haar gebouwen toekomstbestendig maken. Dat houdt in dat de vestigingen in Enschede gerenoveerd worden, Het Saalmerink in Haaksbergen wordt nieuwbouw.

De renovatie is nodig om cliënten ook in de toekomst zorg te kunnen bieden die past bij de wensen en zorgbehoeften. Het totaal aantal mensen dat gebruik gaat maken van woonzorg in Nederland zal in de komende decennia fors toenemen; van 1,5 miljoen naar 2,6 miljoen in 2040. Livio heeft naast de vestigingen in Enschede en Haaksbergen ook vestigingen in de Achterhoek.

De renovatie en nieuwbouw heeft tot doel om dezelfde zorgvragen bij elkaar te plaatsen. Nu wonen de cliënten met verschillende zorgbehoeften door elkaar heen. Dat moet efficiënter en gespecialiseerder worden. Zo worden cliënten met dementie gescheiden van cliënten met een lichamelijke beperking. Hetzelfde geldt voor zelfstandige huurders met thuiszorg.

Impact op bewoners

Livio hoopt door het opknappen van de gebouwen aantrekkelijker te worden voor het behouden en aantrekken van zorgpersoneel. Resultaat Verantwoordelijke Eenheid manager Jan-Pieter Maas: "We hebben in de toekomst meer gespecialiseerde en hoger opgeleide mensen nodig. Door een aantrekkelijke werkomgeving te bieden hopen wij ze aan te kunnen trekken op de krappe arbeidsmarkt."

De verbouwing begint dit jaar nog en de nieuwbouw van Het Saalmerink in Haaksbergen start in 2023. Als alles volgens planning verloopt, is het project in 2025 afgerond.

Bewoners positief

Deze week zijn de huidige bewoners al op de hoogte gesteld. "Voor hun heeft dit veel impact. Op de één meer dan op de ander", zegt Maas. "Maar over het algemeen wordt er goed op gereageerd." Livio verwacht dat vijf procent van de cliënten tijdens de verbouwing (tijdelijk) moet verhuizen.

De cliëntenraad van Livio is nauw betrokken geweest bij de plannen, zo geeft Jan Salverda aan die positief reageerde. "Wij hebben vooral gekeken naar de toekomstige cliënt. Wij zien ook de zorgvraag toenemen, niet alleen in aantal maar ook in zwaarte. Dat vraagt om meer specialistische zorg", vertelt hij. "Verder hebben wij aangestuurd op een goed sociaal plan voor mensen die zouden moeten verhuizen. En dat zag er goed uit".

Bij de cliëntenraad hebben zich nog geen verontruste bewoners gemeld. "Maar de plannen zijn ook nog maar net ontvouwd", zegt Salverda.

Moderne kamers

De belangrijkste wijziging is dat de kamers allemaal voorzien worden van badkamers die rolstoeltoegankelijk zijn. Ook worden de kamers voorzien van tilliften en komen er huiskamers met een keuken op de afdeling. "Terwijl er tegenwoordig steeds vaker gekozen wordt voor een appartement waar het bed in de woonkamer staat, kiezen wij er voor grote appartementen met aparte slaapkamer en apart sanitair te behouden", zegt Maas.

Livio speelt in op de toenemende vraag naar zelfstandige huurders die thuiszorg nodig hebben. "Destijds is deze vorm van wonen in een woonzorgcentrum ontmanteld, maar nu is daar weer veel vraag naar. Wij bieden mensen die alleen thuiszorg nodig hebben een beschutte plek. Je ziet nu veel vereenzaming in de maatschappij en daar spelen wij op in. Bij ons kunnen ze gebruik maken van de faciliteiten van bijvoorbeeld het restaurant en de reuring in het centrum", zegt Maas.