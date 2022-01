Honderden coronapatiënten in Overijssel werden overgeplaatst: "Het heeft levens gered"

Honderden coronapatiënten in Overijssel zijn de afgelopen twee jaar overgeplaatst van het ene naar het andere ziekenhuis. Zonder die zogenoemde patiëntenspreiding zou in de piekmomenten alle andere levensbedreigende zorg zijn stopgezet, zegt ziekenhuisdirecteur Jan den Boon. Twente werd in de tweede coronagolf hard geraakt, maar afgelopen najaar waren het vooral de regio's Staphorst en Rijssen waar 'de klappen vielen'.

Bij het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 werd het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) opgezet. Dat centrum regelt de uitplaatsing en het overnemen van coronapatiënten tussen de ziekenhuizen onderling. De druk moet zo eerlijker verdeeld worden, is de gedachte.

Zo ontving MST in Enschede vorig jaar 39 IC-patiënten met corona van buiten de regio. Een jaar eerder waren dat er een stuk minder. Compleet zijn alle cijfers van onze provincie niet, maar ze geven wel een inkijkje in hoe de verschillende coronagolven impact hadden op de ziekenhuizen.

De patiëntenspreiding is heel belangrijk geweest Jan den Boon

'Heel belangrijk'

"Deze patiëntenspreiding is heel belangrijk geweest voor het ziekenhuis, voor de regio, maar eigenlijk voor heel Nederland", zegt Jan den Boon, voorzitter van Acute Zorg Euregio, waarin de ziekenhuizen MST (Enschede) en ZGT (Almelo) vertegenwoordigd zijn. "Als je niet zou spreiden en het in de regio houdt, dan hadden we alle andere zorg moeten stoppen in de piekmomenten. Denk daarbij aan levensbedreigende behandelingen, zoals kanker of hartoperaties."

Het aantal uit- en overplaatsingen van coronapatiënten in Overijssel wisselde sterk per coronagolf. "In de eerste golf namen we veel patiënten uit Brabant op, maar in de tweede golf hadden we juist zelf heel veel coronapatiënten uit Twente en de Achterhoek", zegt Den Boon.

Met name Twente werd zwaar getroffen tijdens die tweede golf. Tientallen coronapatiënten werden destijds overgeplaatst naar een ziekenhuis buiten de regio, maar ook onderling wisselden MST en ZGT veel patiënten uit.

Hoeveel coronapatiënten de afgelopen twee jaar zijn overgeplaatst en opgenomen in de ziekenhuizen in Overijssel, is niet exact te zeggen. Zo zijn de cijfers van de eerste coronagolf niet volledig. Bovendien is in de totaalcijfers van de regio's Twente en IJsselland ook een aantal ziekenhuizen van buiten de provincie meegenomen.

Ongevaccineerden

Afgelopen najaar liepen vooral Isala in Zwolle en ZGT in Almelo vol met coronapatiënten. "We hebben tijdens de laatste golven gezien dat in de gebieden waar relatief veel ongevaccineerden waren, dat daar een heel grote besmettingsgolf heeft plaatsgevonden", zegt Den Boon.

In Overijssel ging het daarbij vooral om patiënten uit Staphorst en Rijssen, al zijn er volgens Den Boon geen harde cijfers over. "Maar we zagen wel dat de vraag naar covidzorg afgelopen najaar in het gebied van ZGT veel groter geweest was dan in het gebied van MST. Terwijl ZGT meer een landelijk verzorgingsgebied heeft en MST veel meer stedelijk."

Voorbereiden op toekomst

Anno januari 2022 blijft het aantal opnames in de Overijsselse ziekenhuizen dalen. Den Boon wil de komende maanden vooral gebruiken om de ziekenhuizen klaar te maken voor eventueel toekomstige coronapieken in de winter. "Als we ons daar al niet op voorbereiden, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we bijvoorbeeld door een andere epidemie worden getroffen. Zo zouden we na twee jaar afwezigheid van de griep, een heel hevige griepepidemie kunnen krijgen."

De ziekenhuisdirecteur zei eerder al te pleiten voor een aparte covidkliniek binnen de muren van het bestaande ziekenhuis. "Het is mijn stellige overtuiging dat we als zorg een antwoord moeten geven op al die pieken in covid-19. Pieken die de zorg ontregelen en waardoor de maatschappij allerlei beperkende maatregelen krijgt opgelegd. Dat plan staat nog steeds en krijgt ook landelijk steeds meer draagvlak en aandacht", aldus Den Boon.