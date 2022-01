Dierenopvang Flappus in Zwolle ontfermt zich over 250 verwaarloosde vogels: "Nee zeggen geen optie"

"Hé, jij bent wel heel mager." Eigenaar Carl Withaar van dierenopvang Flappus loopt op een kip af die stilletjes in een hoekje zit en neemt haar onder de arm, "jij gaat eerst mee naar de ziekenboeg." Elk dier dat bij Flappus binnenkomt krijgt zorg en aandacht, ook al zijn het er 250 op één dag.

Carl Withaar van Flappus met één van de 65 haantjes (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Net op tijd

De eigenaren van de opvang waar de dieren vandaan komen valt weinig te verwijten, vindt Carl: "Het zijn echt lieve mensen, maar ze zijn al op leeftijd, hadden teveel dieren en te weinig vrijwilligers. Ze hebben net op tijd aan de bel getrokken, veel dieren zijn wel verzwakt maar er is er geen één overleden."

Ik besef dat ik niet elk dier kan redden, maar alle dieren die op mijn pad komen probeer ik een toekomst te geven Carl Withaar, Flappus

Direct toen Carl hoorde van de lastige situatie bij zijn collega's kwam hij in actie: "Alle dieren die op mijn pad komen die wil ik helpen. Ik besef heel goed dat ik echt niet alles kan redden , maar als ik een melding krijg probeer ik er altijd voor te zorgen die dieren toch een goede toekomst te geven."

provisorisch hok met landbouwzeil (Foto: RGV Oost Jolande Verheij)

Verplicht onder dak

Eigenlijk heeft Flappus op dit moment geen plek voor zoveel extra dieren. Vanwege de vogelgriep mogen kippen en eenden niet in de wei scharrelen. Maar 'nee' zeggen is geen optie, dus plaatste Carl er snel hokken bij. Met gaas en landbouwzeil hebben de dieren toch het verplichte dak boven hun hoofd, en genoeg leefruimte om bij te komen.

Maar optimaal zijn de verblijven niet. Daarom moeten de gezonde dieren zo snel mogelijk naar een nieuw huis, vindt Carl: 'We zoeken met spoed nieuwe baasjes voor deze dieren. Dan hebben we ook meer ruimte voor de zieke dieren, die dan rustig kunnen herstellen. We hebben genoeg vrijwilligers, voer en verzorging is ook geen probleem, maar de ruimte is wel beperkt nu. Onder zo'n klapperend zeil is niet wat ik wil voor deze dieren".

Baasjes gezocht voor deze haantjes (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Haan zoekt huis

De kippen vinden wel een nieuw huis, denkt Carl, maar voor de haantjes is dat een ander verhaal; "Dat zijn de dieren die het moeilijkst te plaatsen zijn, en we hebben er hier nu 65 bij elkaar zitten. Ik hoop van harte dat er mensen zijn die bij een paar kippen ook gelijk een haantje willen meenemen. We hebben ze in alle soorten, maten en kleuren. Je kunt ook heel goed alleen een paar hanen bij elkaar zetten, dat gaat ook prima. Hier zitten ze met alle hanen bij elkaar, en je ziet het, ze vechten helemaal niet."

Mensen die interesse hebben in deze opvangdieren kunnen een afspraak maken met Flappus. Voorwaarde is wel dat de nieuwe eigenaar goed voor de dieren gaat zorgen: "We zoeken vooral baasjes met hart voor de dieren, die het wel aandurven om ook een haantje te nemen bij hun kippen. En die genoeg ruimte hebben waar ze lekker kunnen rondscharrelen."