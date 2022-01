Gerard Somer: "Go Ahead en Heracles hebben allebei te weinig scorend vermogen"

Gerard Somer duelleert in 1968 namens Go Ahead met Ajacied Piet Keizer (Foto: Fotocollectie Anefo/Wikimedia)

Een Overijsselse klassieker, zo mag je het duel tussen Heracles en Go Ahead Eagles van morgenmiddag beslist noemen. Gerard Somer is kind van Go Ahead, maar speelde ook bij Heracles en werd als trainer van de Almeloërs kampioen van de eerste divisie. "Het zijn twee prachtige familiaire clubs. Nu hebben ze allebei hetzelfde probleem: te weinig scorend vermogen."

Op de respectabele leeftijd van 78 jaar volgt Somer het wel en wee van vooral Go Ahead op de voet. Nog altijd woonachtig in Deventer schrijft hij met regelmaat een column op de site deventervoetbal.nl. "Dat wordt niet overal gewaardeerd. Ik schrijf wat ik denk en vind. Dan ga je wel eens op een teentje staan."

Glorieperiode

Somer was in de jaren '60 van de vorige eeuw met Go Ahead een serieuze uitdager van de topclubs in de eredivisie. Met een derde plaats in de eindstand van 1968 als hoogtepunt. "Ik speelde voornamelijk centraal in de verdediging. Af en toe op het middenveld. Ik haalde nooit een 'negen', maar ook nooit een 'vier'. Het viel pas op als ik niet meedeed."

Via Vitesse (1972-1975) sloot hij zijn actieve carrière af met een seizoen bij Heracles. "Ik werd geruild met Dick Mulderij die van Heracles naar Vitesse ging. In Holten had ik een gesprek met Toon Valks en Fred Hoogstraten, de trainer en voorzitter van Heracles. Dat voelde direct goed."

Het jaar als speler in Almelo zal Somer niet snel vergeten. "Het was veredeld amateurvoetbal. We bungelden onderin de eerste divisie. Maar het was super gezellig. Na de wedstrijd bleven we altijd hangen en de vrouwen kwamen vooraf bij elkaar om soep te eten. Die familiare sfeer is nog altijd wel tekenend voor Heracles."

Kampioen

Als trainer gaat het Somer bij Heracles qua prestaties een stuk beter af. In 1985 wordt Heracles uit het niets kampioen van de eerste divisie. "Op de een of andere manier vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Dat elftal stond als een huis."

Zowel als trainer en als speler staan enkele ontmoetingen tussen Heracles en Go Ahead in het geheugen van Somer gegrift. "In 1965 hadden we het moeilijk met Go Ahead, we vochten tegen degradatie. Heracles stond dat seizoen nog een tijd bovenaan in de eredivisie, maar was afgezakt naar de middenmoot. Ze hadden een beter elftal dan wij. Wat er vooraf is afgesproken weet ik nog niet, maar Heracles deed helemaal niets! We wonnen met 6-0 in Almelo en speelden ons later veilig. Na dat seizoen kwam de bloeiperiode van Go Ahead. Met een beetje fantasie zou je kunnen zeggen dat de ommekeer toen in Almelo kwam."

Ook het eerste eredivisieduel in Deventer (1964) tegen Heracles staat Somer nog helder voor de geest. "We verloren met 2-1. Roel Greving van Heracles speelde fantastisch en maakte beide goals. 'Die moeten we bij Go Ahead hebben' zeiden we tegen elkaar. Dat gebeurde later ook."

Politiebewaking

Na het Heracles-kampioenschap in 1985 volgde een kansloos jaar op het hoogste niveau met degradatie. Meteen in de eerste wedstrijd werd uitgerekend Go Ahead verslagen door het Heracles van trainer Somer. Het was één van de weinige hoogtepunten voor Heracles. "Na die wedstrijd belde mijn vrouw. Go Ahead-supporters wilden mijn huis slopen. Heeft er tot diep in de nacht politie voor mijn huis gestaan."

Dan over komende zondag. Zowel Heracles als Go Ahead heeft de punten hard nodig. Somer constateert bij beide ploegen hetzelfde probleem. "Te weinig scorend vermogen. Go Ahead kan met hard werken veel compenseren, maar een afmaker voorin ontbreekt. Lidberg is het nog niet, Heil ook niet. Achterin lopen ze weg met die Duitser, Nauber. Ik zie daar liever Idzes spelen. Die is twee keer beter. Het is alleen maar breed, breed, breed achterin."

"Heracles speelt technisch heel verzorgd, maar ook daar stopt het voorin. Kaj Sierhuis speelt niet slecht, werkt keihard, maar een spits wordt beoordeeld op zijn goals. Ze zullen allebei gaan voor de zege, maar ook tevreden zijn als het na negentig minuten gelijk is."