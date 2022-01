Horeca en cultuursector bereidt zich voor op openen deuren: 'Al staat ie maar op een kiertje'

Sommige kroegbazen zijn het terras alweer aan het opbouwen, anderen durven eigenlijk nog geen voorraden in te slaan. De geruchten worden steeds sterker dat de coronamaatregelen versoepeld zullen worden, maar horeca-ondernemers hebben dat iets te vaak gehoord. "Eerst maar eens zien wat ze zeggen, dan ga ik pas voorbereiden."

De horeca, maar ook de cultuursector staat te springen om weer publiek te mogen ontvangen. Bij een aantal kleine theaters in Overijssel staat het water inmiddels tot aan de lippen, de financiële nood is hoog.

'Iedere kier zullen we benutten'

"We moeten het natuurlijk afwachten maar al staat de deur op een kiertje, ieder kiertje dat we open mogen zullen we ook benutten", zegt Roswyde Burgman. Ze is voorzitter van Okto, de vereniging voor kleine theaters in Overijssel én directeur van het Hoftheater in Raalte.

Roswyde Burgman, directeur Hoftheater Raalte (Foto: RTV Oost, Marcus Ganzevles)

"Ook voorstellingen voor 30 personen, al kan dat financieel niet uit, we gaan het gewoon doen. We worden betaald door de gemeenschap om een functie te hebben en die functie gaan we uitoefenen."

Sector is er klaar voor

De sector is er klaar voor, de meeste podia en theaters zijn al zodanig voorbereid dat de deuren woensdag open kunnen. "En als de minister-president aankondigt dat dat pas op vrijdag mag, dan doen we dat."

Roswyde Burgman verwacht wel dat er rekening wordt gehouden met de cultuursector. "We zijn natuurlijk lang het ondergeschoven kindje geweest. Er wordt nu gefluisterd dat we slechts tot vijf uur of tot acht uur 's avonds open mogen zijn. Maar dat zou respectloos zijn naar de podia."

Burgman kan zich ook niet voorstellen dat een dergelijk besluit genomen wordt. "Want wanneer beginnen wij met publiek? Om acht uur 's avonds dus. Dus ik hoop dat we 's avonds open mogen en dat ook de horeca open mag. Want het gaat in het theater toch om de beleving, om het totaalplaatje. Alleen een voorstelling kijken en zonder napraten weer naar huis, tsja, dat wordt toch wat kaal."

Ook Filmhuis Concordia in Enschede is er klaar voor. "We hebben de nieuwste films al doorgestuurd gekregen van de distributeur", verteld filmprogrammeur Mark Drenth. "Dus zodra het kabinet het signaal geeft dat we mogen, dan kunnen wij meteen de nieuwste films vertonen. Daar zijn veel mensen nu wel weer aan toe."