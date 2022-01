Werkstraf voor 80-jarige veroorzaker dodelijk ongeluk met stadsbus

Een 80-jarige man uit Hengelo is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Hij was vorig jaar de bestuurder die een fatale aanrijding veroorzaakte met een stadsbus. Daarbij kwam een vrouw van 74 om het leven.

De bejaarde man zag vorig jaar april in zijn woonplaats een naderende stadsbus over het hoofd toen hij met zijn auto de busbaan overstak. Beide voertuigen kwamen met een harde klap tegen elkaar. Een 74-jarige vrouw die in de stadsbus zat raakte daardoor zo zwaar gewond dat ze een dag later overleed. De dame zat samen met haar kleinzoon in de bus, de jongen kon zich vastgrijpen en mankeerde niets.

Naast de werkstraf heeft de rechtbank in Almelo de 80-jarige ook een voorwaardelijke rijontzegging van één jaar opgelegd.

'Zicht ontnomen'

Twee weken geleden zei de 80-jarige dat hij de bus niet zag aankomen, doordat een reclameposter in een bushokje hem het zicht ontnomen zou hebben. De rechtbank neemt het de bejaarde Hengeloër kwalijk dat hij de busbaan zonder te stoppen overstak, terwijl er voor hem een onoverzichtelijke situatie was. De man, die als buurtbewoner de kruising goed kende, had moeten stoppen om te kijken of het veilig was om over te steken.

De 80-jarige heeft nog veel moeite met het incident, het houdt hem nog dagelijks bezig. De familie van de overleden vrouw heeft vrede met wat gebeurde. De kleinzoon die naast zijn oma zat in de bus zei dat ze nu 'een sterretje aan de hemel is'.