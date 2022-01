Tijd dat ook jongeren zich druk maken over afvalwater in Twentse grond: "Meer mensen mobiliseren"

Wij zijn het SAT! Toepasselijk met een 's' geschreven vanwege de afkorting Stop Afvalwater Twente (SAT). De actiegroep die al jaren strijdt tegen het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem trapte vandaag een nieuwe campagne af die vooral gericht is op jongeren. Doel is het mobiliseren van nog meer mensen, met name dus jongeren, tegen de activiteiten van de NAM in Twente.

Druk er op houden, dat is een ander doel van de campagne. Dat er een aangenomen motie in de Tweede Kamer ligt die de NAM sommeert om te stoppen met de activiteiten in de bodem, wil niet zeggen dat SAT op de lauweren kan rusten. "Ik weet als geen ander hoe belangrijk het is om de druk er op te houden", zegt onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt, aanwezig bij de aftrap van de campagne. "Er worden per jaar zo'n vierduizend moties in de Kamer ingediend en als je 'm vergeet, kan de regering 'm ook vergeten. "Maar ik vergeet deze heel toevallig even niet."

Herman Finkers, één van de gezichten van het verzet tegen de NAM is er blij mee. "De boel moet strak gehouden worden. Er is een motie aangenomen om deze injecties te stoppen. Er is een nieuw kabinet en je moet ze wel houden aan hun eigen moties. De vorige minister, Blok, heeft de motie naast zich neergelegd." De ogen zijn nu gericht op staatssecretaris Hans Vijlbrief die als Kamerlid nog voor die motie stemde. Als staatssecretaris maakt hij nog niet veel haast. "Je moet de boel wel strak houden", herhaalt Finkers.

De cabaretier heeft een flesje 'NAM-water bij zich. 'Uniek Twents bronwater' staat er op het label aan de fles. "Iemand van de NAM zei dat je het kon drinken waarop iemand naast hem zei: 'Oh god nee!' Dus ik zet m mooi op de kast, denk ik."

Pieter Omtzigt liet vanmiddag zijn gezicht in Rossum zien. Het is bij hem om de hoek, een dorp in de regio waar hij wel extra aandacht voor heeft . Want wie in Den Haag maakt zich druk om Twente? "Dat is een ander probleem. Ik ben het enige Kamerlid uit Twente, dat zouden er een stuk of vijf moeten zijn. "Het zou fijn zijn als ik vier collega's had die ook begrijpen hoe belangrijk dit voor Twente is", zegt hij doelend op de afvalwaterinjectie in Twente.

"Als je niet meepraat wordt er over je gepraat, zeg ik al langer. Dat spul wordt altijd gedumpt waar het het makkelijkst gedumpt kan worden."

Stop Afvalwater Twente wil met de campagne een definitief einde maken aan die dumpingen. "We zijn op een punt gekomen dat we door moeten duwen. SAT hoopt daarbij ook vooral de jeugd te bereiken", zegt voorzitter Freddy Mensink

Maar, de bal is toch gaan rollen? Er is volop aandacht voor het probleem in de Tweede Kamer. Er is een motie aangenomen. "Het balletje rolt wel maar we willen ook andere doelgroepen bereiken", legt Mensink uit. "Met name de jeugd en die zit vooral op social media. We willen Twente niet voor eeuwig op die afvalput. Dat moet afgelopen zijn. En daarom moeten meer mensen gemobiliseerd worden om de druk op te voeren. "