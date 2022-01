Scheidend topman Odding laat ZGT financieel gezond achter: "Nu nadenken over huisvesting ziekenhuizen"

De scheidend bestuurder laat zich niet uit of er een voorkeur is voor één nieuw gebouw of dat de huidige twee vestigingen in Almelo en Hengelo opknapbeurten moeten krijgen.

Volgens Odding is het noodzakelijk dat bij die keuze ook straks duidelijk wordt gekeken naar "dat te doen in de ziekenhuizen wat ook echt in de ziekenhuizen nodig is."

Welke zorg hoeft in de toekomst misschien niet meer in de ziekenhuizen plaats te vinden? Wolter Odding

Toekomst van de zorg

De vertrekkend bestuurder geeft daarmee een schot voor de boeg voor een nieuwe kijk op de zorg. Volgens hem zijn in de toekomst andere vormen van zorg mogelijk, zoals patiënten die thuis zorg ontvangen. Het zou kunnen helpen om de immer stijgende kosten van de zorg te beteugelen.

Wolter Odding (Foto: ZGT)

Met de reorganisatie van de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo die in 2017 werd gestart is daar al een eerste stap in gezet. Onder het (financieel) bewind van Odding is er een scheiding aangebracht tussen de taken van de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. In Hengelo wordt de 'planmatige en servicegerichte zorg' aangeboden en in Almelo de meer 'intensieve zorg'.

Elektronisch Patiënten Dossier

Ook in de samenwerking met dat andere grote ziekenhuis in de regio, het Medisch Spectrum Twente in Enschede, zijn de afgelopen periode stappen gezet, vindt Odding. Hij doelt op de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). In de ziekenhuizen in Almelo, Hengelo en in Enschede kunnen ze nu allemaal in hetzelfde digitale dossier. "Dat EPD staat nu, en we kunnen het de komende jaren ook naar andere vormen van zorg gaan uitbreiden."

Wolter Odding heeft -spreekwoordelijk- de deurkruk van het ZGT al in de hand. Hij vertrekt per 1 februari om aan de slag te gaan bij het Tergooi ziekenhuis in Hilversum en Blaricum. Een blik over zijn schouder naar zijn vijf jaren in de bestuurskamer van het ZGT stemt hem, ondanks alle hectiek van de afgelopen twee zware coronajaren, gepast trots: "De eerste drie jaren waren een uitdaging. De balanspositie is goed, het ZGT is weer financieel gezond. We hebben nu een solvabiliteitspositie van meer dan 35 procent en die was maar 12 procent."

Opvolger

Met ingang van 1 februari 2022 wordt Odding opgevolgd door een waarnemend bestuurder. Tot er een vaste nieuwe ZGT bestuurder is gevonden, neemt Hans den Hollander de taken over. Den Hollander kent de ziekenhuisgroep al vanuit zijn interim-bestuurswerk bij het MST. Daarvoor was hij bestuurder van het Diaconessenhuis in Leiden en het Tergooi ziekenhuis.