Scoutinggroep in Goor treurt om diefstal bomenbos in emotionele week

Afgelopen woensdag overleed op 18-jarige leeftijd namelijk de kleindochter van penningmeester Vos, bovendien een jeugdlid van de scoutinggroep. De financiële schade is beperkt, maar de emotionele schade des te groter. Een boom die afgelopen najaar speciaal voor haar werd geplant bleef, tot opluchting, ongeroerd bij de diefstal.

Het natuurbos tegenover het scoutingterrein in Goor kon afgelopen november worden aangevuld met 250 bomen. Vrijwilligers proberen op die manier diversiteit te brengen in het bos. Totdat ze vanochtend ontdekten wat er allemaal weggehaald was. Vos: "Twee perenbomen, een paar beuken, dennenbomen. Van alles wat. De dader heeft het er echt heel precies tussenuit gehaald, wist precies wat hij nodig had. Ik denk voor in z'n tuin of iets dergelijks."

Aangifte

"Met weinig middelen en heel hard werken proberen we er iets van te maken", zegt een verdrietige Vos. "Heel veel mensen hebben plezier van dit bos. Het is een van de weinige plekken in Goor waar nog honden los kunnen lopen. Waar moeders met kinderen komen om te picknicken. Dit doet zeer."

Vos hoopt dat de dader tot inkeer komt en zich meldt. De scoutinggroep heeft aangifte gedaan.