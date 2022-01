Tom Weel heeft gigantische Beatlesverzameling: "Het is de beste muziek ooit gemaakt"

De liefde voor muziek is er al van jongs af aan. “Mijn ouders hadden een klein pick-upje en heel veel leuke plaatjes. Eigenlijk ben ik al van jongs af aan bezig met muziek.” Die liefde heeft geleid tot een heus doolhof van muziekitems. “Ja het staat wat vol hier”, zegt Weel als de kamerdeur open gaat.

Langs alle muren staan kasten en hangen planken met cd’s, boeken en platen. In de kamer staan verschillende kasten, waar je je langs moet manoeuvreren om bij de platenspeler bij het raam te komen, maar “Ik weet precies waar wat staat en ben met al deze spullen blij.”

Puzzel

Op het bed in de kamer staat een groot krat met cd’s en platen, die nog een plekje moeten krijgen. “Het is nogal een puzzel om alles bij elkaar en alfabetisch te krijgen”, lacht Weel. Het bed steekt wat gek af in de kamer vol met muziekitems. “Dat was de enige voorwaarde van mijn vrouw, de ruimte moet ook als logeerkamer kunnen fungeren.”



Muziek van A-tot-Z, alles van de Beatles en een cd of plaat van een andere artiest waar een cover van The Beatles op staat, niks ontbreekt aan de verzameling:

Zijn Beatlesverzameling kreeg vooral vorm door zijn werk bij een Beatlesblad. “Ik kwam in contact met allemaal verzamelaars van over de hele wereld en op die manier zijn er veel items geruild en gedeeld”, vertelt Weel.

In 1980 begon hij bij het blad. “Ik schreef teksten over liedjes, uitgebrachte albums, eigenlijk over alles wat de band bezighield.” Dat deed hij tot het blad in 2010 werd opgeheven. “Er was, mede door internet, steeds minder animo voor een tijdschrift. Maar goed, ik heb dat dertig jaar gedaan.”

"Ruimte genoeg"

Na een korte blik door de kamer lijkt er geen centimeter over voor meer items, toch is Weel het daar absoluut niet mee eens. “Wat mij betreft is er nog ruimte zat, sommige dingen kunnen nog wat efficiënter worden ingedeeld.”

Waar hij nog wel oren naar heeft is een 78-toeren plaat van The Beatles. “Die zijn in India uitgebracht, maar die zijn ontzettend duur." Sommige verzamelaars zijn bereid duizenden euro's te betalen voor items, maar daar heeft hij geen zin in. "Ik ben meer muziekliefhebber dan verzamelaar, ik ga geen gekke prijzen betalen."

Dat maakt het cadeau nog veel specialer Tom Weel

Een van de mooiste objecten in de Beatlesruimte is niet een item dat is uitgebracht door de band, of een cover van een andere muzikant, maar een cadeau wat hij ooit gekregen heeft. Een grote ingelijste versie van Strawberry fields forever, in mooie gekalligrafeerde letters. “Het is een van de mooiste nummers van de Beatles en dit cadeau is gemaakt door een van de ouders van een school waar ik afscheid nam.”

Spelfout

Een prachtig cadeau, maar nog mooier als je weet hoeveel – of weinig – tijd er in heeft gezeten. “Ze vertelde me toen ik het kreeg dat ze er heel lang mee bezig is geweest en er de avond van tevoren achter kwam dat er een spelfout in zat”, legt Weel uit. “Toen heeft ze het in een nacht tijd opnieuw gemaakt.” Ondanks alle andere objecten in de ruimte is dit een van de specialere. “Er zit zo veel tijd in dit cadeau en er is echt iets gemaakt wat bij me past. Het is een heel persoonlijk cadeau en dat maakt het veel specialer.”