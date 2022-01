Heracles hoopt dat rust terugkeert voor duel met Go Ahead Eagles

Sinds vorige week zaterdag was er een hoop ophef over de onverwacht snelle rentree van Rai Vloet. De middenvelder was in november betrokken bij een dodelijk ongeluk, terwijl hij alcohol had gedronken. Zijn invalbeurt kwam Heracles op veel kritiek uit het hele land te staan en ook de eigen supporters protesteerden tegen de gang van zaken.

Geen verhaal

Gisteren maakte Heracles bekend dat Vloet niet langer deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. En er wordt zelfs niet meer over hem gesproken. "Het is geen verhaal meer", is het enige wat trainer Frank Wormuth nog kwijt wil over de kwestie.

Tegen Go Ahead Eagles kan Heracles wel weer beschikken over Kaj Sierhuis. De spits ontbrak vorige week in de uitwedstrijd tegen NEC, die in 0-0 eindigde. Verdediger Marco Rente was toen geschorst, maar hij is zondag ook weer van de partij. En Kasper Lunding is ook weer inzetbaar. Volgens Wormuth ontbreekt alleen Melih Ibrahimoglu bij de Almeloërs.

Ongeslagen

De laatste twee wedstrijden tegen promovendi Cambuur en NEC leverden slechts twee punten op, maar voor Wormuth is het glas halfvol: "We zijn al drie wedstrijden ongeslagen." En die lijn hoopt hij uiteraard door te trekken tegen Go Ahead Eagles: "Als we winnen, komt Go Ahead Eagles ook bij de ploegen die strijden tegen degradatie", weet de Duitse coach. De ploeg uit Deventer heeft momenteel twee punten meer dan Heracles.

Het duel op Erve Asito begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.