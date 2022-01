Veel kritiek op nieuw bestemmingsplan loswal Giethoorn

De loswal in Giethoorn (Foto: RTV Oost)

“Giethoorn is een dorp zonder wegen. De loswal is van groot economisch en sociaal belang voor het dorp”, aldus de voorzitter van Giethoorn Onderneemt. Met zijn betoog vandaag bij de Raad van State probeerde hij de forse kritiek op het nieuwe bestemmingsplan voor de loswal aan de Kerkweg te temperen.

Die kritiek is er niet alleen van omwonenden. Ook onafhankelijke adviseurs van de Raad hebben een aantal gebreken gevonden in het bestemmingsplan. Hun advies wordt meestal door de Raad opgevolgd. Bovendien was de kritiek van de Raad zelf ook niet mis.

Natuurvergunning

Volgens de Raad heeft de gemeente Steenwijkerland een tweeslachtige weg gevolgd. Voor het bestemmingsplan is een vrij beperkt onderzoek gedaan naar de bescherming van dit gebied aan de rand van Natura 2000-gebied Weerribben Wieden. Intussen heeft de gemeente ook een natuurvergunning aangevraagd waarin veel uitvoeriger naar de bescherming van dit gebied is gekeken.

Waarom dat uitvoerige onderzoek niet ook is gedaan bij het vaststellen van dit bestemmingsplan, was voor de Raad een raadsel. De raadsadviseurs zien juist bij de bescherming van dit gebied meerdere gebreken, zoals twijfelachtige berekeningen van de stikstof en lawaai bij laden en lossen en het verkeer rond de loswal.

Dwangsom

De omwonenden vroegen de provincie om een einde te maken aan de inbreuk op de natuurwaarden. De provincie reageerde met een dwangsom voor de gemeente. “Hoe vaak komt het voor dat een provinciebestuur aan een medeoverheid een dwangsom oplegt”, zei de advocaat van de omwonenden. De natuurvergunning is inmiddels door de gemeente aangevraagd. Maar volgens de advocaat is het zeer de vraag of de provincie die wel wil verlenen. “Ik vermoed een enorm gevecht achter de schermen.”

Het nieuwe bestemmingsplan regelt voor het eerst het mechanisch, met een kraan, laden en lossen van goederen voor de diverse vakantieparken in Giethoorn. Het gaat onder meer om kliko’s, rekken met wasgoed en containers met lege flessen. Het handmatig laden en lossen waarbij geen hulpmiddel als een kraan nodig is, is niet geregeld in dit bestemmingsplan.

Dat is volgens de gemeente ook niet nodig, omdat het voorgaande bestemmingsplan dat ook al toeliet. Maar de omwonenden en de raadsadviseurs zeggen dat ook het handmatig laden en lossen in dit bestemmingsplan moet zijn geregeld. Het handmatig lossen maakt volgens de buren niet minder lawaai en het mag volgens hen 24 uur per dag plaatsvinden.

Schorsing

Als de Raad van State beslist dat het bestemmingsplan inderdaad gerepareerd moet worden, dan moet de Raad het plan ook schorsen, vindt de advocaat. Want dan zijn de omwonenden voorlopig even verlost van de grote hinder die de loswal in hun ogen geeft.

De uitspraak volgt over zes weken.