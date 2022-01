GA Eagles wil bekersucces goed vervolg geven in Almelo

Go Ahead Eagles op bezoek in Almelo (Foto: Orange Pictures)

Na vijf wedstrijden zonder zege mocht Go Ahead Eagles afgelopen dinsdag weer eens juichen. Heerenveen werd in de achtste finales van het bekertoernooi uitgeschakeld en die overwinning geeft de burger moed in Deventer.

"Dat geeft wel een goed gevoel en vertrouwen", stelt trainer Kees van Wonderen. "Dat is altijd met de laatste wedstrijd die je hebt gespeeld. We hebben prima gespeeld en bij vlagen laten zien wat we in de eerste seizoenshelft hebben laten zien. Er zijn wel dingen die beter moeten, maar we waren blij met het resultaat."

Heracles

Aanstaande zondag staat in Almelo een duel met Heracles op de rol. Volgens Van Wonderen is iedere wedstrijd nu van belang. "Er zijn vijftien finales te gaan voor ons en de eerstvolgende is Heracles. Daar kunnen we een stap zetten en we moeten ook niet te ver vooruit kijken. Je wilt het maximale resultaat halen en zowel wij als Heracles weten wat het belang van de wedstrijd is."

Kuipers terug

Bij Go Ahead Eagles keren Bas Kuipers en Ogechika Heil terug in de wedstrijdselectie. Daar staat tegenover dat de Deventenaren nog niet kunnen beschikken over de langdurig geblesseerden Marc Cardona, Martijn Berden en Giannis Botos.

Radio Oost

Het duel tussen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles begint aanstaande zondag om 14.30 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.