Vrachtwagenchauffeur mag jaar niet achter het stuur na tweede ernstige ongeval op een rij

Een 56-jarige vrachtwagenchauffeur die in 2019 in Rijssen een ernstig verkeersongeval veroorzaakte waarbij een jonge vrouw ernstig gewond raakte mag een jaar lang geen motorvoertuig besturen. Dat heeft de rechtbank in Almelo vrijdag besloten. De man krijgt ook een werkstraf van 120 uur uur.

De uit Almelo afkomstige chauffeur zag op 3 december 2019 op een rotonde in Rijssen een jonge vrouw op haar fiets over het hoofd. De gevolgen van het ongeluk zijn voor het slachtoffer nog altijd ernstig. Ze lag niet alleen een maand in coma maar kan drie jaar na dato nog steeds niet lopen. Als gevolg daarvan kan ze zichzelf niet redden en woont ze noodgedwongen in een zorginstelling in Friesland, ver weg van familie en vrienden. Ze wil graag dichterbij huis wonen maar daar is geen geschikte plek te vinden. De vrouw was twee weken geleden niet bij de rechtszaak omdat ze voor de zoveelste keer werd geopereerd.

Tijdens de strafzaak werd duidelijk dat het ongeval in Rijssen het tweede ernstige verkeersongeval in de carrière van de chauffeur was. In 2018 veroorzaakte hij in het centrum van Lochem een aanrijding waarbij een 78-jarige fietser om het leven kwam. tegen de man was een deels voorwaardelijke rijontzegging geëist, maar dat vond de rechtbank niet passend.