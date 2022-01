Hardleerse dief uit Roemenië krijgt jaar cel voor diefstallen

Een 39-jarige Roemeen is vandaag door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een jaar celstraf. De man werd op 10 juli vorig jaar betrapt bij een inbraak in Agelo. Hij droeg op dat moment kleding die hij net had gestolen.

De Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats werd in de week voorafgaand aan zijn aanhouding in Agelo ook al twee keer betrapt terwijl hij gestolen kleding droeg.

Zo werd hij aangehouden na het stelen van kledingstukken van waslijnen in Nijverdal. Een deel van die kleding droeg hij toen hij een paar schoenen probeerde te stelen op een camping in Nijverdal. De eigenaresse betrapte hem terwijl hij haar schoenen aan het passen was.

Kleding van scholieren

De Roemeen werd ook in de kraag gegrepen op een camping in Voorthuizen. Hij had kleding van een stel scholieren uit een vakantiehuisje gepikt.

Kort voor zijn aanhouding in Nederland had een een rechter in Engeland de Roemeen nog veroordeeld tot veertien maanden cel voor een serie diefstallen. De man zat ook al lange celstraffen uit in Duitsland en Roemenië.