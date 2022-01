Heracles schorst Rai Vloet, die op fatale avond met teveel alcohol op veel te hard reed

“Naar ons vandaag bekend is geworden, heeft Vloet die nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken. Beide zijn absoluut onacceptabel", vertelt algemeen directeur Rob Toussaint op de clubkanalen.

Ander verhaal

"In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken. Op basis van deze nu onjuist gebleken informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al haar beslissingen genomen."

Familie van slachtoffer

“Als wij als club deze essentiële informatie eerder hadden geweten hadden wij vanzelfsprekend, in het belang van zowel de familie van het slachtoffer als alle andere betrokkenen, onmiddellijk anders besloten en Vloet nooit laten meetrainen en meespelen", vervolgt Toussaint. "Ten zeerste betreuren wij dat de familie ook dit moet meemaken, bovenop het traumatische ongeluk dat hen overkwam. De club zal op korte termijn opnieuw contact zoeken met de familie. Onze gedachten blijven naar hen uitgaan.”

Rai Vloet (Foto: Orange Pictures)

Alleen trainen na invalbeurt

Donderdag besloot Heracles nog dat Vloet voorlopig alleen mocht trainen bij de club. De Almelose eredivisionist kreeg vorig weekend veel kritiek toen Vloet mocht invallen in de uitwedstrijd bij NEC. En dat terwijl Heracles in de dagen daarvoor communiceerde dat Vloet fysiek en mentaal nog niet klaar was om wedstrijden te spelen.

203 kilometer per uur

Volgens De Telegraaf reed Vloet 203 kilometer per uur en had hij een promillage van 1.18 in zijn bloed. Morgen staat er in het dagblad een interview met de nabestaanden van het slachtoffer.