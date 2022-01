Ouders Gio (4) nog nooit iets gehoord van Rai Vloet: "Maar wij hebben ons kindje verloren"

In het interview met de krant vertellen de ouders van Gio Roos vandaag het hartverscheurende verhaal over de dood van hun zoon. De vierjarige kleuter kwam om het leven bij het fatale ongeluk in november op de A4. Tot op heden was ongewis hoe hard Vloet heeft gereden en hoeveel alcohol hij in zijn bloed had op het moment van de aanrijding.

203 km/u, 5 glazen alcohol

De Telegraaf heeft het proces-verbaal ingezien. De ademtest laat bij Vloet 515 ugl (promillage 1.18) zien. Dat zijn ongeveer vijf glazen alcohol. Uit het uitlezen van de boordcomputer van de auto van Vloet blijkt dat de rijsnelheid 203 kilometer per uur is geweest.

Het ongeval gebeurde op de A4 bij Hoofddorp (Foto: ANP / Michel van Bergen )

Leugens

Een hele andere lezing dan Vloet heeft laten weten aan Heracles Almelo. De sterspeler heeft de clubleiding voorgelogen door te verklaren niet harder te hebben gereden dan de toegestane snelheid (130 km/u) en niet meer te hebben gedronken dan toegestaan (twee eenheden). "Beide zijn absoluut onacceptabel", liet algemeen directeur Rob Toussaint gisteravond weten in een persverklaring.

Geschorst

Heracles Almelo schorst Vloet onmiddellijk. "Op basis van de nu onjuist gebleken informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al haar beslissingen genomen", laat Toussaint nog weten. Maar de imagoschade voor Heracles Almelo is dan al aangericht.

Rai Vloet (Foto: Orange Pictures)

Elk nieuwtje doet pijn

Vorige week liet trainer Frank Wormuth Vloet namelijk invallen. Tot ongenoegen van de eigen aanhang en ook van de nabestaanden van Gio. "Elk nieuwtje over Vloet doet pijn", zeggen ze. "Dat hij opeens mag invallen in een wedstrijd. Nu trekt de voetbalclub dat weer in, omdat de rouwgevoelens van de familie van het slachtoffer voorop zouden staan. Maar we hebben daar weinig van gemerkt, behalve een brief van de club vlak na het ongeluk. Mijn zoon raakt ondergesneeuwd door nieuws over Vloet”, zegt vader Steffin.

De directie van Heracles is naar eigen zeggen voorgelogen door Vloet (Foto: Orange Pictures)

Anders gehandeld

Van die beslissing om Vloet te laten meetrainen, heeft Heracles nu spijt. “Als wij als club deze essentiële informatie eerder hadden geweten hadden wij vanzelfsprekend, in het belang van zowel de familie van het slachtoffer als alle andere betrokkenen, onmiddellijk anders besloten en Vloet nooit laten meetrainen en meespelen", vervolgt Toussaint.

Briefje Vloet

In reactie op het feit, dat Rai Vloet niks van zich heeft laten horen bij het getroffen gezin (terwijl hij dus in bovenstaande video van Heracles heeft aangegeven dat hij enorm met hen meeleeft) laat advocaat Erik Thomas namens de voetballer het volgende weten aan de Telegraaf:



"Het klopt dat we geen contact met de familie hebben gehad, maar we hebben wel aan de politie voorgelegd dat we dat wilden. Mijn ervaring is dat het in veel gevallen niet op prijs wordt gesteld als iemand zomaar ineens gaat bellen, voor de deur staat of een briefje stuurt. We hebben al na een paar dagen aangegeven bij de politie dat Rai graag contact wilde hebben, maar daar kwam geen positief antwoord op."