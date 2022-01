Burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen hervat werkzaamheden na ziekte: "Heb het gemist"

Wilmien Haverkamp gaat weer aan de slag als burgemeester van de gemeente Tubbergen. Op doktersadvies moest ze in september haar taken neerleggen. Maar inmddels is ze volgens artsen voldoende hersteld om haar werkzaamheden weer op te pakken.

Vanaf maandag 14 februari zal Haverkamp de ambtsketen weer dragen. Ze was een half jaar uit de running omdat ze kampte met een hardnekkige darminfectie. “Het was heel fijn om ervaren dat mensen met je meeleven. De vele kaartjes, telefoontjes, bezoekjes, berichtjes, bloemen en alle andere lieve attenties deden mij zo enorm goed”, zegt ze over die periode.

'Goed nieuws voor Tubbergen'

Haverkamp gaat haar werkzaamheden geleidelijk opbouwen totdat ze weer volledig hersteld is. Ze kijkt ernaar uit om weer te beginnen. “Ik heb mijn werk en de persoonlijke contacten met u erg gemist", aldus de burgemeester. Ook Commissaris van de Koning Andries Heidema is blij met de terugkeer van Haverkamp. “Dat is in de eerste plaats goed nieuws voor Wilmien en haar familie. Maar het is ook goed nieuws voor de gemeente Tubbergen.”

In de loop van september 2021 had Haverkamp zich ziekgemeld en een intensieve medische behandeling ondergaan. Locoburgemeester Erik Volmerink nam in de eerste weken haar taken over. Op 4 oktober 2021 benoemde Commissaris van de Koning Andries Heidema Jon Hermans tot waarnemend burgemeester.