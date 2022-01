Eén op de acht boeren in Twente wel eens benaderd voor verhuur van lege schuren

Een op de acht boeren in Twente is wel eens benaderd door personen met een financieel voorstel om een of meerdere lege schuren op het erf te huren. Dat is gebleken uit het project Veilig Buitengebied van de politie Midden-Twente. "Weet wat de gevaren zijn", waarschuwt wijkagent Arjan Prins.

De politie Midden-Twente startte een jaar geleden met een actie waarbij agrariërs thuis werden opgezocht om hen te informeren over georganiseerde criminaliteit op het platteland. Steeds vaker blijkt uit strafonderzoeken dat criminelen hun activiteiten verplaatsen naar het buitengebied. Met name leegstaande boerenschuren zijn interessant voor bendes om drugs te produceren. Daarbij kan het gaan om crystal meth of xtc, maar ook het kweken van hennepplanten.

Interessant aanbod

Boeren krijgen daarbij vaak een aanbod om tegen hoge bedragen beschikbare ruimtes op het erf te verhuren. Boeren die het financieel zwaar hebben kunnen daar gevoelig voor zijn.

De politie bezocht vorig jaar zo'n duizend boeren in Twente in het kader van het project Veilig Buitengebied. Daaruit bleek dat een op de acht in het verleden is benaderd door personen die de lege schuur wilden gebruiken en daar geld voor over hadden. De boeren zijn daar niet op in gegaan.

Het verlenen van medewerking voor criminele activiteiten op het eigen erf strafbaar is. Boeren weten vaak niet eens wat er in de verhuurde schuren gebeurt.

Leegstand voorkomen

De politie is tevreden over het 'succes' van de actie. Daaruit is volgens wijkagent Prins gebleken dat de Twentse boeren scherp zijn op verdachte activiteiten en ook over elkaar waken vanuit 'goede noaberschap'. Nog beter is het volgens de politie om leegstand op het platteland te voorkomen.

Ook in Raalte gingen politieagenten langs bij boeren om hen persoonlijk te waarschuwen, dat ging zo: