Touringcarbedrijven met chauffeurstekort houden speciale wervingsdag

Tevreden kijkt Ziemerink over het parkeerterrein. Her en der lopen groepjes mensen en de potentiele nieuwe collega's kun je er zo tussenuit halen. "Voorlopig is het een succes, de wervingsdag trekt de aandacht", zegt Koen Ziemerink. Hij is manager busreizen bij Brookhuis Busvervoer in Oldenzaal en geeft aan hoe hoog de nood is. "Wij hebben twintig bussen en eigenlijk moet je dan 40 chauffeurs hebben om die bus te kunnen laten rijden wanneer het nodig is."

Busschauffeurs hebben met de rijtijdenwet te maken en lange dagen achter het stuur is verboden. "Dus als je overdag een schoolreisje hebt gehad en 'savonds is een bus nodig voor vervoer van en naar een feest, dan moet je daar een andere chauffeur op zetten."

Groepjes chauffeurs praten over het vak (Foto: RTV Oost/Oscar Siep)

Nieuwe fulltime krachten

Brookhuis heeft plaats voor 5 nieuwe chauffeurs en die zijn maar moeilijk te vinden. Ter Beek Reizen, een ander touringcarbedrijf uit de regio, zoekt in ieder geval twee nieuwe fulltime krachten.

Hans Nolte van Ter Beek Reizen: "Door de coronacrisis kwamen de werkzaamheden volledig stil te liggen en toen zijn steeds meer chauffeurs een andere baan gaan zoeken. De meesten hebben die gevonden en het bevalt ze kennelijk, want ze blijven daar. Wanneer het zo meteen weer aantrekt, dan moeten we nieuwe chauffeurs hebben om aan de vraag te kunnen voldoen." Ter Beek Reizen zoekt vooralsnog twee vast krachten voor achter het stuur.

'In voorjaar weer rijden'

Koen Ziemerink denkt dat de touringcarbedrijven in het voorjaar een probleem gaan krijgen. "Het hangt af van de versoepelingen, maar we gaan ervan uit dat we in april, mei en juni weer volop kunnen draaien. Dan zit daar de uitdaging om voldoende chauffeurs te hebben. Er is veel onzekerheid omdat we een seizoensbedrijf zijn."

Ter Beek Reizen zoekt twee nieuwe buschauffeurs (Foto: RTV Oost/Oscar Siep)

Speciaal daarom hebben zes Twentse touringcarbedrijven de handen ineen geslagen. Een wervingsdag moet geïnteresseerden kennis laten maken met het vak. Er werden 24 proeflessen aangeboden. Elk bedrijf heeft twee touringcars staan en een aantal personeelsleden die deelnemers kunnen informeren. Bovendien kan er een ritje worden gemaakt met een lesvoertuig.

"Iedereen heeft weleens in een touringcar gezeten. Of het nou een schoolreisje, bedrijfsuitje, sportwedstrijd of busvakantie is. En het zou toch heel jammer zijn als we straks wel die bus hebben, maar geen chauffeur", aldus Ziemerink.