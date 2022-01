Hoe het rustige Dalfsen kon ontploffen in een orgie van geweld en ongehoorzaamheid

ME komt in actie in Dalfsen (Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink)

Hoe kan het gebeuren dat een Overijssels dorp dat als rustig en welvarend te boek staat, op een donkere winteravond ontploft in een orgie van geweld en burgerlijke ongehoorzaamheid? De gemeente Dalfsen, want die overkwam het zaterdagavond 15 januari, schrok zich een hoedje en wil graag uitzoeken waarom een bijeenkomst op het Van Bruggenplein ontaardde in een slagveld waarbij Mobiele Eenheid en relschoppers tegenover elkaar stonden. En was dat te voorkomen geweest?

Die vragen staan centraal in de raadsvergadering vanavond in het gemeentehuis van Dalfsen. Zes raadsfracties verzochten een extra agendapunt op te nemen om de ongeregeldheden op het Burgemeester van Bruggenplein te bespreken. Daarin zal met name de rol van burgemeester Erica van Lente tegen het licht worden gehouden.

Burgemeester Van Lente was donderdag 13 januari op de hoogte van een aankondiging op social media dat er een evenement voor 500 tot 600 mensen zou worden georganiseerd op zaterdagavond in of nabij Dalfsen. Een evenement dat volgens de coronaregels van de lockdown niet kan worden toegestaan, maar dat wel past in de context van een samenleving waarbij de rek er uit is en steeds meer protesten tegen vrijheidsbeperkingen en sluiting van de horeca harder en luider klinken. Tevens zou juist op zaterdag 15 januari het kabinet mogelijke versoepelingen doorvoeren.

Stekker uit illegaal evenement

Toen vrijdagavond ervoor duidelijk werd dat de coronaversoepelingen beperkt bleven en niet zouden gelden voor horeca en evenementen nam de burgemeester van Dalfsen definitief het besluit de stekker uit het geplande evenement te trekken, Ze bracht de organisator op de hoogte dat de actie moest worden afgeblazen en waarschuwde dat er stappen zouden worden genomen als hij bleef volharden in het organiseren van een illegaal evenement.

Van Lente zette de waarschuwing kracht bij door een dag later de organisator een preventieve last onder dwangsom op te leggen en hem te bewegen te stoppen met de oproep tot een feestje. Zaterdagavond werd het haar duidelijk dat het er toch van ging komen, omdat om 20.00 uur een nieuwe oproep op social media werd geplaatst om naar het Van Bruggenplein te komen, niet toevallig de locatie van het gemeentehuis. Waarbij het vermoeden rees dat het evenement het karakter zou kunnen krijgen van een alternatief protest tegen coronaregels.

Alcohol en vuurwerk

Dat vermoeden werd bevestigd door de politie die zag dat steeds meer mensen met alcohol en vuurwerk zich naar het Van Bruggenplein begaven. De politie merkte ook op dat onder de bezoekers veel personen waren die van elders naar Dalfsen kwamen en slaagde er niet in mensen weg te sturen.

Omdat de situatie inmiddels als niet meer veilig werd beoordeeld koos burgmeester Van Lente ervoor om zelf niet het podium te beklimmen met een verzoek aan de menigte de bijeenkomst af te breken. Zij koos voor het uitvaardigen van een noodbevel. Dat besluit nam zij om 21.20 uur. Het is een dwangmiddel om met hulp van politie en Mobiele Eenheid (ME) de feestvierders en oproerkraaiers weg te krijgen uit het centrum van Dalfsen. Het noodbevel werd pas om 23.00 uur van kracht en gepubliceerd, omdat toen pas de ME daadwerkelijk in Dalfsen aanwezig was en ingezet kon worden.

Charge ME

Na het kenbaar maken van het noodbevel en het inzetten van ME is volgens Van Lente een groot deel van de mensen naar huis gegaan. Een harde kern van relschoppers bleef achter en zocht de confrontatie door onder meer met vuurwerk te gooien en vernielingen aan te richten. Na twee charges van de ME was het plein om 01.00 uur 's nachts schoongeveegd en keerde de rust in Dalfsen terug.

Burgemeester Erica van Lente liet achteraf weten dat zij het 'absoluut onprettig' heeft gevonden om een noodbevel uit te geven en de ME daadwerkelijk heeft moeten inzetten. Dit was ook de eerste keer dat zij dat in haar loopbaan als burgemeester heeft moeten doen. Wat haar sterkt in de overtuiging dat zij de juiste beslissing heeft genomen is dat uit contacten met omwonenden bleek dat zij zich ondanks de ongeregeldheden veilig hebben gevoeld.

Deelt raad gevoel burgemeester?

In de raadsvergadering vanavond zal blijken of de fracties het gevoel van de burgemeester delen en of de raad ook vindt dat zij in de handhaving van openbare orde en veiligheid op de juiste wijze heeft gehandeld.