Fans FC Twente zwaaien spelers uit: 'Nog één keer zonder publiek, jongens'

Fans van FC Twente hebben zich vanmiddag met vuurwerk en fakkels van zich laten horen en zien bij het vertrek van de spelersbus voor het FBK-stadion in Hengelo. 'De laatste keer zonder publiek en onze steun', was de boodschap van de actie.

Het uitzwaaien van de spelers van FC Twente, die vanavond een uitwedstrijd spelen in Tilburg tegen Willem II, was meer dan de supportersactie die wel vaker in het seizoen wordt gehouden om de club te ondersteunen. Het was vooral ook een signaal van voetbalfans die van de lege stadions balen en vanwege de coronaregels nog steeds niet welkom zijn om de wedstrijden van hun club bij te wonen. Het stadion is de plek waar de voelbalfans willen zijn om de spelers aan te moedigen en te steunen en niet het parkeerterrein van het trainingscomplex van hun favorieten.

Mogelijk is de wedstrijd van FC Twente tegen Willem II de laatste voor de betaald voetbalclub uit Enschede die zonder publiek moet worden gespeeld. Dat geldt ook voor de wedstrijden van PEC Zwolle tegen Heerenveen vanavond en Heracles - GA Eagles morgen. Dinsdag 25 januari zal het kabinet naar verwachting bekend maken dat publiek weer welkom is in de voetbalstadions. Het OMT kwam vandaag al met het advies om weer voetbalpubliek toe te staan.

Vanwege de lockdown en aangescherpte coronaregels werden sinds 12 november vorig jaar geen fans meer toegelaten tot stadions voor het bijwonen van wedstrijden in het betaalde voetbal.