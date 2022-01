PEC Zwolle zet opmars in Friesland voort met eerste uitzege van seizoen

PEC Zwolle heeft de tweede Eredivisieoverwinning in successie geboekt. Op bezoek bij Heerenveen werd de nare smaak van de doordeweekse bekeruitschakeling tegen NAC weggespoeld (0-1) en dat betekent tevens de eerste uitzege van het seizoen voor de formatie van Dick Schreuder.

PEC maakte een frisse indruk in Friesland, waar Pelle Clement de geblesseerde Rico Strieder verving en Daishawn Redan ook aan de aftrap verscheen. Heerenveen kreeg in het eerste kwart van de wedstrijd nauwelijks vat op de bezoekers, die ook de eerste kansen van het duel noteerden. Mees de Wit en Clement zorgden voor de eerste wapenfeiten.

Van Polen scoort weer tegen Heerenveen

Na tien minuten mocht PEC Zwolle aanleggen voor een strafschop toen Heerenveen-verdediger Rami Kaib een kopbal van Eliano Reijnders op zijn hand kreeg. Bram van Polen ontfermde zich over het buitenkansje en bleef ijskoud oog-in-oog met doelman Xavier Mous (1-0).

Heerenveen blijkt de favoriete tegenstander van de aanvoerder, want Van Polen scoorde tweeënhalf keer zo vaak tegen de Friezen als tegen iedere andere tegenstander in de Eredivisie. Het was alweer zijn vijfde treffer tegen Heerenveen.

De Jong raakt de lat

De thuisploeg klopte na de openingstreffer nadrukkelijker op de deur bij PEC en kwam bijna op gelijke hoogte via Siem de Jong, die in het strafschopgebied fraai aannam, snel handelde en met een hard schot de kruising raakte. Even later kopte verdediger Nick Bakker maar net naast het doel van Kostas Lamprou.

De goalie van PEC voorkwam daarna een tegentreffer door zijn doel te verkleinen en een inzet van Anthony Musaba te keren. Aan de overkant nam Oussama Darfalou het doel van Heerenveen onder vuur, maar zijn schot ging recht op Mous af.

Lamprou redt PEC

Na rust ontspon zich een open wedstrijd met kansen over en weer. Darfalou kreeg namens PEC een enorme kans, maar van dichtbij verzuimde de huurling van Vitesse de marge te verdubbelen. Ook Heerenveen kreeg even later een dot van een kans. Henk Veerman kreeg de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, maar met aan katachtige reflex hield Lamprou de lange spits van scoren af.

Kastaneer

Door een aanvallend ingesteld Heerenveen werden de ruimtes in de loop van de tweede helft groter voor PEC en daar wist invaller Gervaine Kastaneer bijna dankbaar gebruik van te maken. Na een vlijmscherpe counter schoot de spits raak, maar bij die actie bleek hij centimeters buitenspel te staan. Vijf minuten later kreeg de aanvaller een herkansing; zijn kopbal verdween echter net naast het Heerenveense doel.

Eerste uitzege

PEC wist het lamgeslagen Heerenveen in de slotfase eenvoudig te beteugelen en daardoor boekt de hekkensluiter de eerste uitoverwinning van het seizoen: 0-1. De ploeg van Dick Schreuder heeft in twee wedstrijden het puntentotaal verdubbeld (12) en hijgt nummer zeventien Fortuna Sittard inmiddels in de nek.

Heerenveen - PEC Zwolle 0-1

0-1 Van Polen (strafschop/11)

Arbiter: Van de Kerkhof

Geel: Saymak, De Wit

Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Van Beek, Bakker, Kaib (Woudenberg/46); Madsen (Nyrgen/75), Halilovic, Tahiri (Dresevic/46); Musaba (Stevanovic/46), Veerman, De Jong.

PEC Zwolle: Lamprou; Van Polen, Nakayama, Voet; Reijnders (Van Wermeskerken/61), Van den Belt, Saymak (Van den Werff/86), Clement (Huiberts/67), De Wit; Redan (Kastaneer/61), Darfalou.