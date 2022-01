Clement verheugd met werkwijze Schreuder: "De twijfel is weg, dus credits aan hem"

PEC Zwolle won zaterdagavond voor de tweede keer op rij in de Eredivisie. Heerenveen werd in Friesland met 1-0 verslagen en daar was middenvelder Pelle Clement, die weer eens in de basis mocht starten, zeer content mee.

"De ploeg heeft de overwinning fantastisch over de streep getrokken", sprak een tevreden Clement na afloop. "Het verschil met de eerste en tweede helft was wel groot aan de bal, maar dat is op dit moment niet belangrijk. We hebben het op karakter over de streep getrokken. Dan maak je een groot compliment maken naar de ploeg."

Schreuder

De Amsterdammer is ook blij met de komst van de nieuwe trainer. "Ik denk dat Dick (Schreuder, red.) het heel goed op een rijtje heeft gekregen. Hij is ontzettend duidelijk met wat hij wil. Maar geeft ook individueel veel vertrouwen aan spelers, maar ook als team. In de manier van spelen. Dat we af en toe in twijfel kwamen en die twijfel is nu wel echt weg. Dan kun je wel credits aan de trainer geven denk ik."

Vermoeid

Clement stond voor het eerst in vijf maanden weer in de startformatie en dat voelde de middenvelder wel in de benen. "Aan het begin ging het goed, maar in de de loop van de tweede helft was ik ontzettend vermoeid. Ik merkte het al toen ik inviel tegen NAC. Je bent weer terug met trainen met de ploeg en dan voel je dat het lekker gaat. Toch in zo'n wedstrijd is dan even 'bam'. Het is een andere intensiteit en vandaar dat ik het nog niet zo lang als het moet vol kan houden", aldus Clement.