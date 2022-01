'Heracles Almelo wist wél van extreem hoge snelheid en te veel drank Vloet'

Heracles Almelo schorste Rai Vloet vrijdagavond nadat de club 'nieuwe informatie' kreeg over het ongeluk van de middenvelder, half november, waarbij een vierjarig jongetje overleed. Volgens advocaat Erik Thomas wist de club echter al weken dat Vloet veel te hard had gereden en met teveel drank op achter het stuur zat. Dat zegt hij tegenover De Volkskrant.

De club ontkent dat te hebben geweten en algemeen directeur Rob Toussaint liet in de verklaring weten alleen de verklaring van Vloet te kennen: "In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximumsnelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken."

Geen nieuwe informatie

Advocaat Thomas geeft echter aan dat hij zelf tijdens een gesprek heeft aangegeven wat de feiten waren tijdens een gesprek met de clubleiding. "Van voor Heracles nieuwe informatie is dan ook geen sprake", zegt hij in de krant.

Andere beleving

Wel gaf Vloet aan dat zijn beleving anders was: "Hij was verbijsterd toen hij hoorde dat er een snelheid van 203 kilometer per uur was gemeten. Tijdens het proces zal blijken wat de feiten zijn waarvoor mijn cliënt de strafrechtelijke gevolgen moet dragen."